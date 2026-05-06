Va in giro con una mazza da baseball, denunciato 20enne - Tuttoggi.info

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Va in giro con una mazza da baseball, denunciato 20enne

Redazione

Va in giro con una mazza da baseball, denunciato 20enne

Mer, 06/05/2026 - 16:14

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Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano – classe 2006 – per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, lo scorso sabato pomeriggio, mentre transitavano con la Volante in Via Settevalli, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava a piedi con al seguito una mazza da baseball in metallo.

Avvicinato dagli operatori, il giovane non è stato in grado di fornire una valida giustificazione circa il possesso dell’oggetto.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito negativo.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere; la mazza da baseball, invece, della lunghezza complessiva di 76 centimetri, è stata sottoposta a sequestro penale.

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