Si ribalta con l'auto sul raccordo Terni - Orte, 75enne soccorso con Nibbio - Tuttoggi.info

È intervenuto anche l’elisoccorso del 118 “Nibbio” lungo il raccordo Terni – Orte questo pomeriggio per soccorrere un uomo di 75 anni rimasto ferito in un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto al km 29 della ss675, in direzione Orte. L’uomo alla guida avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada, con l’auto che si è ribaltata finendo su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia e il personale del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi del sinistro e per regolamentare la viabilità.