Regione Umbria, Fagotti nominato al posto di Paggi - Tuttoggi.info

Dopo le dimissioni di Gianluca Paggi da direttore regionale della direzione Governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr della Regione Umbria, arriva la nomina del suo sostituto.
La Presidente Stefania Proietti, sentita la Giunta, ha nominato infatti l’ingegnere Gianluca Fagotti direttore regionale. Attualmente responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione, si occuperà di governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr. La giunta regionale augura buon lavoro all’ingegnere Fagotti e ringrazia l’ingegnere Gianluca Paggi per l’attività svolta.