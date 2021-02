Il mercato del lunedì a Marsciano si sposta tutto in piazza Marx - Tuttoggi

A partire da lunedì primo marzo anche i banchi attualmente presenti nelle vie del centro storico si posizioneranno nell’area della piazza

Il tradizionale mercato del lunedì a Marsciano si svolgerà tutto all’interno di piazza Marx e nelle immediate aree limitrofe. “Questa – spiega l’assessore con delega a fiere e mercati, Roberto Consalvi – è una novità che sarà operativa, di fatto, da lunedì primo marzo. Una scelta, quella di concentrare tutti i banchi in un’unica area, che l’amministrazione fa con l’obiettivo di migliorare la fruibilità da parte degli utenti di questo storico presidio commerciale che è il mercato del lunedì”.

I 13 banchi attualmente dislocati in via Marconi, piazza della Vittoria, largo Goldoni e via XX Settembre, andranno quindi ad aggiungersi ai 62 già presenti nell’area di piazza Marx e via Buozzi. Verrà garantita la divisione tra la parte non alimentare e quella alimentare, con quest’ultima raccolta tutto intorno all’edificio della ex scuola D’Annunzio.

Questo spostamento comporterà l’apertura del centro cittadino al traffico veicolare anche il lunedì mattina.

“Nel prendere questa decisione – conclude Consalvi – abbiamo tenuto conto delle indicazioni che ci sono pervenute dagli ambulanti, come pure da cittadini, associazioni e commercianti nell’ambito di un sondaggio che l’amministrazione aveva promosso nell’estate 2019. Il successivo arrivo del Covid ha poi bloccato l’operatività di alcuni interventi di riqualificazione del mercato, che ora intendiamo rimettere in moto con, intanto, questo primo passaggio. In ogni caso tra qualche mese è intenzione dell’ente tornare a verificare, con gli utenti e gli stessi ambulanti, gli effetti di questa riunificazione dei banchi sulla fruibilità di tutto il mercato e l’impatto che può determinare sull’afflusso di clientela anche nei negozi del centro storico”.