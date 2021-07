Il Lirico Sperimentale rinnova la collaborazione con il Comune di Cascia - Tuttoggi

I nuovi talenti canori del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” si esibiranno presso l’incantevole spazio di Piazza Aldo Moro,

I nuovi talenti canori del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” si esibiranno domani, giovedì 29 luglio, alle ore 21.00 a Cascia, presso l’incantevole spazio di Piazza Aldo Moro, con una selezione di arie e duetti tratti da opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini,Vincenzo Bellini,Gaetano Donizetti,Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, curata dal Professor Enrico Girardi, neo-condirettore artistico dello Sperimentale.

Ad esibirsi, i vincitori dei Concorsi “Comunità Europea”per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021: Chiara Boccabella (soprano), Dyana Bovolo (mezzosoprano), Sara Cortolezzis (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Elena Finelli (soprano), Giacomo Pieracci (basso), Giorgia Teodoro (soprano), Andrea Vincenti (tenore). Pianoforte e presentazione: Maestri Luca Spinosa e Lorenzo Masoni.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Cascia, la Corale di Santa Rita e la Pro Loco di Cascia-Roccaporena, nell’ambito del progetto “Canto per la Rinascita”.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti, informazioni al numero 0743.221645 o contattare segreteria.artistica@tls-belli.it. Ricordiamo al gentile pubblico che è necessario presentarsi muniti di mascherina, almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19.

Le nuove voci dello Sperimentale si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale,che si terrà dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria, e in diversi concerti tra Spoleto, la Valnerina e il Lazio. BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

I concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto sono iniziati il 23 luglio presso l’Arena Collicola nel cortile dell’omonimo palazzo a Spoleto, e proseguiranno fino al 18 agosto 2021 [prossime date: 31 luglio, ore 19.00; 3 e 13 agosto, ore 21.00; 18 agosto, ore 19.00]. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni dei CONCERTI scrivere a biglietteria@tls-belli.it.

I prossimi concerti in Valnerina sono previsti per il 1° agosto, alle ore 21.00 a Scheggino e per il 17 agosto, sempre alle ore 21.00 a Vallo di Nera.

