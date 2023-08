Gualdo, presentata la 15° edizione del Festival di San Biagio - Tuttoggi.info

Mercoledì 9 agosto 2023 è stata presentata, in conferenza stampa, la quindicesima edizione del Festival di San Biagio. Presenti il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, L’ Assessore alla Scuola e Servizi Sociali, Elisa Cacciamani in rappresentanza del Sindaco Virginio Caparvi di Nocera Umbra, il Presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino Manuele Pompei, la Direzione Artistica del Festival, Anna Villani e Mirko Fava, il pianista M° Fabio Afrune; a moderare l’incontro, la giornalista e scrittrice Antonella Frontani.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha ringraziato l’organizzazione Associazione Culturale Festival di San Biagio per aver coinvolto anche quest’anno il Comune di Gualdo Tadino nella collaborazione alla realizzazione del Festival ed ha aggiunto: “abbiamo accettato con grande piacere: a Gualdo Tadino saranno due le location che ospiteranno 3 eventi di alto livello, ossia la Chiesa Monumentale di San Francesco e il Teatro Talia. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e questo è molto importante perché permette di rafforzare il festival e di diffondere la cultura. Questo Festival, cosa importante, coinvolge più comuni limitrofi e sta crescendo di anno in anno, diventando sempre più un evento su scala regionale, nazionale ed anche internazionale”.

L’Assessore Cacciamani, si è associata ai ringraziamenti ed ha portato i saluti del Sindaco, ricordando che ha avuto la fortuna di conoscere questa manifestazione fin dalle prime edizioni e ribadendo l’importanza e il valore di offrire gratuitamente alla comunità un evento culturale di alto livello, che merita pertanto di essere ancora più conosciuto, considerando comunque che negli ultimi anni l’affluenza del pubblico è stata tale da destinare parte degli spettatori a seguire i concerti esternamente alla location. “Anche a Nocera offriamo la possibilità di utilizzare i nostri spazi, come la Pinacoteca Comunale di San Francesco e l’amministrazione si è posta come proposito quello di far conoscere questi luoghi attraverso la musica, sostenendo più iniziative musicali che possano fruire degli spazi comunali anche in periodi in cui rimarrebbero inutilizzati. Si è scoperto che la gente è interessata anche al genere classico, laddove precedentemente era percepito con una certa distanza e ci si auspica di poter sostenere l’iniziativa anche in futuro”.

Successivamente è intervenuto il Presidente del Rotary Manuele Pompei, che ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno profuso ed ha sottolineato come il progetto Masterclass sia stato accolto dal Club con molto interesse, in quanto pone l’attenzione allo sviluppo della formazione dei giovani, aspetto sul quale il Rotary sta investendo parte delle sue energie con il proposito di realizzare nuovi progetti che pongano al centro dell’interesse le nuove generazioni. La direzione artistica rappresentata da Mirko Fava e Anna Villani si è espressa poi relativamente al passato, il presente e il futuro del Festival ricordando le difficoltà iniziali nell’organizzare una manifestazione del genere a partire dal nulla e di come sia stato possibile attraverso il progressivo coinvolgimento degli enti istituzionali, la scuola e la popolazione locale, far nascere, un po’ alla volta, un senso di appartenenza collettiva all’evento.

Tra gli interventi, inoltre, c’è stato poi quello del M° Fabio Afrune, a proposito del programma proposto nel suo concerto e del M° Johan Schmidt approfondendo riflessioni sul compito e le responsabilità dell’interprete, tratteggiando gli aspetti musicologici, storici e biografici dei compositori inseriti nei programmi e sottolineandone gli aspetti più accattivanti. Infine è stato esposto il palinsesto.

“Quest’edizione del Festival di San Biagio è particolarmente ricca e consta di ben nove concerti distribuiti in quattro differenti location tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Il repertorio di quest’anno abbraccia un periodo storico che inizia dalla musica barocca con i sommi rappresentanti, Bach, Vivaldi, Tartini per giungere alla prima metà del novecento con autori quali, Debussy, Rachmaninov, Bossi e Fauré, tra i vari in programma. Nei concerti del 16-17-18 agosto si esibirà L’Appassionata, giovane ed emergente gruppo orchestrale da camera, che si esibirà in tre diversi repertori vedendo alternarsi nelle parti solistiche, Tommaso Benciolini, flauto, Elisa Spremulli e Emma Parmigiani, violino e Nicola Benetti, clavicembalo.

Il concerto inaugurale presso la Chiesa Monumentale di San Francesco di Gualdo Tadino, sarà dedicato interamente alla figura di Vivaldi, e avrà come tema della serata “La musica della natura, le quattro stagioni di Antonio Vivaldi”. Il 17 agosto nel suggestivo Monastero di San Biagio, a Nocera Umbra, un altro imperdibile appuntamento con la musica barocca, “Vite parallele: Bach e Tartini”. Il 18 agosto nella Pinacoteca Comunale di San Francesco di Nocera Umbra, un concerto che vedrà protagonista “il genio di Mozart”. Il 21 agosto si ritornerà a Gualdo Tadino, presso il Teatro Talia, dove il M° Lorenzo Bovitutti si esibirà in un recital solistico per pianoforte, nel quale “la forza della fragilità” sarà il perno concettuale attorno al quale l’interprete svelerà il perché della scelta di alcuni specifici brani di Prokof’ev, Rachmaninov, Liszt e Bach.

Presso il Monastero di San Biagio, il 23 agosto, il M° Claudio Montafia al flauto e il M° Fabio Afrune al pianoforte, ci illustreranno come la sensibilità musicale franco-tedesca abbia elaborato la forma “fantasia” tra il ‘700 e il ‘900. Il 25 agosto al Monastero di San Biagio, si esibirà al pianoforte il M° Johan Schmidt, raffinato interprete, docente presso il Conservatoire Royal de Bruxelles, concertista che vanta la partecipazione presso tutte le più prestigiose realtà musicali mondiali. Il 27 agosto, sempre al Monastero di San Biagio, un concerto dedicato alle eccellenze internazionali della Masterclass del Maestro Johan Schmidt, sarà l’occasione in cui gli allievi frequentanti la Masterclass internazionale di alto perfezionamento, avranno modo di condividere anche con il pubblico la loro bravura. Il M° Fabio Afrune, il 29 agosto presso il Monastero di San Biagio, svilupperà il tema “Arabeske” eseguendo i brani più rappresentativi di questa forma musicale oltre a interpretare brani di particolare fascino come le oniriche Variazioni Fantasma di Schumann.

Infine la chiusura del Festival di San Biagio nel Teatro Talia con il Trio Dmitrij, prestigiosa formazione da camera, nata nel 2007, composto da Henry Domenico Durante, violino, Alessandro De Felice, violoncello e Michele Sampaolesi, pianoforte. Il Trio presenterà un nuovo progetto musicale in cui verranno eseguiti brani di Enrico Maria Bossi, (autore moderno che si riallaccia al romanticismo tedesco di Brahms e Mendelssohn), previsto ancorché un finale a sorpresa. Si ricorda che tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e che è obbligatoria la prenotazione tramite messaggi WA o SMS ai numeri 3391087922 e 3333145405. Per informazioni e dettagli si può consultare il sito www.festivalsanbiagio.it