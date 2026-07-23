Green Music Festival, ancora concerti per l’estate umbra - Tuttoggi.info

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Green Music Festival, ancora concerti per l’estate umbra

Redazione

Green Music Festival, ancora concerti per l’estate umbra

Gio, 23/07/2026 - 07:29

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Senza soluzione di continuità, il Green Music Festival ideato dal Maestro Maurizio Mastrini e organizzato dall’associazione “I Mastri Musici” pigia il piede sull’acceleratore e offre all’estate umbra ancora tre concerti in due giorni.

Grande protagonista il celebre pianista polacco Wojciech Swietonski che con lo spettacolo “I like Chopin” terrà due esibizioni a lume di candela giovedì 23 e venerdì 24 rispettivamente a Montegabbione (in località Montegiove, inizio alle ore 21) e Perugia presso lo Junior Tennis Club (ore 21.30), dove ci sarà la possibilità anche di usufruire precedentemente della cena (prenotazioni allo 075/3740597). Nell’ambito della sezione “Candlemusic” del Festival, ci sarà l’opportunità di conoscere dal vivo il pluripremiato pianista e docente perfezionatosi con Ivo Pogorelich e specializzato nel repertorio cameristico. Capace di affermarsi in festival internazionali e collaboratore di prestigiose orchestre, Swietonski è un rinomato interprete e promotore della musica polacca contemporanea, attivo anche come direttore artistico e revisore musicale ed insignito della medaglia al merito per la cultura polacca.

Diversa, invece, la proposta musicale per il pubblico che vorrà partecipare alla serata della kermesse in programma sempre venerdì ma a Lisciano Niccone (piazza della Repubblica, ore 21, info e prenotazioni al 351/9344354 o alla mail prenotazioni@mastrini.com). Il percorso sonoro tra ricerca e contaminazione verrà interpretato dal Ghost Trio e spazia dall’opera alla musica classica con riletture di temi immortali in chiave cameristica, dal popolare al moderno, e omaggi alle tradizioni folk intrecciate con la sensibilità contemporanea, dall’universo jazz alle suggestioni “incontaminate”. Gli interpreti sono Giorgia Ginevoli al clarinetto, Tiziana Frattali alla fisarmonica e Sandro Lazzeri alla chitarra, in grado di rappresentare nel senso più autentico l’estensione della visione artistica di Maurizio Mastrini, evolvendosi attraverso l’intreccio timbrico dei tre strumenti. Il viaggio, insomma, continua.


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