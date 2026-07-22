Go! Franciscan Youth Meeting, i primi dettagli organizzativi: come partecipare alla messa con il Papa - Tuttoggi.info

Si definisce l’organizzazione della visita di Papa Leone XIV, che giovedì 6 agosto presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per la chiusura del Go! Franciscan Youth Meeting. Il Comitato Organizzatore ha diffuso nelle scorse ore le modalità di accesso e le disposizioni logistiche predisposte per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Nello specifico, per motivi di sicurezza e in considerazione della capienza della Basilica, l’accesso all’interno dell’edificio sarà riservato esclusivamente ai giovani partecipanti dell’evento, già regolarmente registrati e accreditati. I pellegrini, i fedeli e tutta la cittadinanza potranno prendere parte alla celebrazione radunandosi nella piazza della Basilica. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione o pass, fino al raggiungimento della capienza disponibile. Già nei mesi scorsi, viste le “bufale” circolanti online, era stata inoltre smentita la necessità di dover pagare il biglietto.

Per consentire a tutti di seguire la liturgia presieduta dal Santo Padre saranno installati maxischermi e un impianto audio dedicato, mentre la distribuzione della Santa Comunione sarà garantita grazie alla presenza di ministri in diversi punti della piazza. Particolare attenzione è stata riservata all’accoglienza delle persone con disabilità. L’area dedicata, allestita sul piazzale esterno con servizi specifici, ha già esaurito la disponibilità dei posti, ma i fedeli con disabilità che non sono riusciti ad accreditarsi potranno comunque partecipare alla celebrazione insieme agli altri pellegrini presenti in piazza, seguendo la Messa attraverso i maxischermi, pur senza poter usufruire dell’area riservata.