Perugia generoso ma distratto in difesa, la Vis Pesaro passa al "Curi" (1-2) e va avanti in Coppa | Pagelle - Tuttoggi.info

Il Perugia paga due errori difensivi e la poca concretezza in attacco, la Vis Pesaro ringrazia, passa al “Curi” e passa al secondo turno della Coppa Italia regionale.
Peccato, perché il Perugia non aveva demeritato. L’episodio chiave, la rete del vantaggio degli ospiti, con Dell’Aquila, nel recupero del primo tempo.
La prima vera azione pericolosa arriva al 12′, quando Canotto parte bene sulla fascia sinistra, si accentra e dal limite prova il tiro a giro che esce di poco.
Al 16′ Grifo in vantaggio: Canotto fugge ancora sulla fascia sinistra e mette a centro area, velo di Ladinetti per la prima conclusione di Kabashi che coglie clamorosamente il palo, sulla ribattuta il numero 27 la mette in rete sotto la Curva Nord.
Passano solo 4 minuti e gli ospiti pareggiano con Berengo, che nell’area biancorossa colpisce il pallone calciato dal corner. Tutto da rifare per il Perugia, con la retroguardia apparsa non impeccabile nell’occasione.
Al 27′ il Perugia ha una clamorosa occasione per tornare in vantaggio in contropiede, ma sul pallone messo in area da Quirini, Canotto sottomisura si allunga e manda il pallone sopra la traversa.
Ci prova anche Quirini, Guarnone, si salva in corner.
Al 41′ azione travolgente di Canotto, che però una volta in area viene recuperato da un avversario e non riesce a calciare.
Prima del riposo ancora Canotto riceve in area, si accentra e calcia, ma non inquadra la porta.
Nell’ultimo minuto di recupero la Vis Pesaro passa in vantaggio con Dell’Aquila, che appostato sul secondo palo approfitta di un’altra grave indecisione della difesa biancorossa.
Il primo tempo così finisce con gli ospiti in vantaggio, nonostante le numerose occasioni avute dai Grifoni.
In avvio di ripresa Perugia subito pericoloso con Ladinetti, la cui conclusione viene respinta in corner.
Al 10′ si alza la bandierina del guardalinee su Canotto, inutile il suo pallonetto dopo il fischio dell’arbitro.
Rischia il Perugia con l’incursione di Barranco, che però una volta in area prova a colpire di punta, spedendo il pallone a lato.
Diana manda in campo Sabbatani, appena arrivato dal Sorrento. Proprio l’attaccante biancorosso viene trattenuto in area, dopo la punizione di Canotto respinta da Guarnone, ma l’arbitro fa proseguire.
All’ultimo minuto regolamentare, Zelezny salva su dell’Aquila, con l’aiuto del palo.
Nel recupero il Perugia chiede un calcio di rigore, ma l’arbitro fa proseguire. Avanti nella Coppa Italia Regionale Trneitalia va la Vis Pesaro. Grifoni, comunque, applauditi dalla Curva Nord.
Tabellino
Perugia – Vis Pesaro 1-2
16′ pt Agnissan, 20′ pt Berengo, 49′ pt Dell’Aquila
PERUGIA: 1 Zelezny 5.5, 4 Tozzuolo 6, 8 Ladinetti 6.5 (35′ st 33 Langella sv), 10 Canotto 6.5, 11 Borsoi 7 (18′ st 39 Cavallini sv), 14 Quirini 6.5, 23 Megelaitis 6, 27 Agnissan 6.5 (15′ st 9 Sabbatani 6), 28 Riccardi 5.5, 31 Conti 6 (15′ st 20 Carriero 6), 77 Kabashi 6 (35′ st 19 Dottori sv). All. Diana 6. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 6 Angeli, 15 Papazov, 17 Barberini, 18 Perugini, 71 Rondolini.
VIS PESARO: 16 Guarnone 6.5, 3 Barranco 6, 5 Tonucci 6, 9 Nicastro 5.5 (15′ st 90 Lari 6), 10 Di Paola 6.5 (18′ st 7 Pucciarelli 6), 20 Giovannini 6 (15′ st 31 Genovese 6), 24 Berengo 7, 36 Bailo 6, 45 Giorgini 6, 55 Mariani 6 (18′ st 8 Machin 6), 77 Dell’Aquila 7. All. Gennari 6. A disp.: 1 Piersanti, 22 Mariani, 4 Nina, 21 Vaccaro, 23 Beghetto, 27 Sculli, 33 Pompilio, 74 Fraternale, 78 Carnaroli, 80 Gambino, 99 Ventre.
ARBITRO: Flavio Barbetti Sez. Arezzo
ASSISTENTI: Angelo Di Curcio di Civitavecchia e Gabriele Elisino di Ostia Lido
IV UFFICIALE: Lorenzo Maccarini
NOTE: 2943 spettatori
(nella foto l’esultanza di Agnissan dopo il gol del vantaggio)