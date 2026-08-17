Persone alterate alla stazione di Ponte San Giovanni, l'allarme lanciato dal personale - Tuttoggi.info

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Persone alterate alla stazione di Ponte San Giovanni, l’allarme lanciato dal personale

Redazione

Persone alterate alla stazione di Ponte San Giovanni, l’allarme lanciato dal personale

Lun, 17/08/2026 - 21:21

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Chiedono maggiore sicurezza e la possibilità di un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i sindacati dopo l’aggressione subita l’altra sera da tre ferrovieri presenti nell’Ufficio movimento, minacciati di morte da un uomo che brandiva un estintore.

I rappresentanti dell organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uilt, Ugl Ferrovieri e Orsa Ferrovie hanno effettuato un sopralluogo, incontrando il personale, per capire le criticità, anche rispetto al grave episodio avvenuto l’altra sera.

“Particolarmente preoccupanti – hanno commentato i sindacati al termine dell’incontro – risultano inoltre i tempi di intervento delle forze dell’ordine: nonostante l’immediata chiamata al numero unico di emergenza 112, l’intervento è avvenuto circa 40 minuti dopo la richiesta di soccorso. Un dato sul quale riteniamo necessario ottenere chiarimenti e risposte da parte delle istituzioni competenti”.

I sindacati evidenziano che la presenza di persone in stato di alterazione psicofisica, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, rappresenta ormai una costante minaccia. Per questo hanno chiesto interventi urgenti alle autorità competenti, per garantire maggiore sicurezza da parte del personale e dei passeggeri.

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