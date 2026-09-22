Tg Sport - 22/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mazzola, 10mila euro di multa alla Juve e l’attacco di Tardelli
– Italia, parla Mancini a Coverciano “Torniamo a divertirci”
– Davis Cup, a Bologna sorteggio Finals: l’Italia contro la Corea del Sud
– Ciclismo, Mondiali U23 a Montreal: argento show per Nicolas Milesi
– Motori, Hadjar torna in Red Bull a Baku. Guai Mir in MotoGp
– Basket, Petrucci presenta la Serie A
/gtr
– Mazzola, 10mila euro di multa alla Juve e l’attacco di Tardelli
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– Davis Cup, a Bologna sorteggio Finals: l’Italia contro la Corea del Sud
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