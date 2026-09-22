 Assemblea Generale Onu, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Assemblea Generale Onu, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro

ItalPress

Assemblea Generale Onu, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro

Mar, 22/09/2026 - 17:02

Condividi su:


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una lunghissima fila di limousine e auto delle delegazioni si è formata davanti al Palazzo di Vetro dell’ONU quando già il Segretario Generale Antonio Guterres aveva iniziato il suo discorso all’Assemblea Generale, congestionando gli accessi all’ONU. Tra i leader attesi anche Donald Trump, diretto all’interno per il suo discorso. Nel traffico diplomatico delle grandi occasioni, chi ha le sirene più forti passa prima?
Fuori dal Palazzo di Vetro anche alcuni manifestanti con cartelli contro il presidente Trump.

xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!