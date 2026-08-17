Pioggia e vento, diversi disagi nel Ternano e nel Perugia | Da giovedì nuovo peggioramento - Tuttoggi.info

Pioggia e vento in diverse zone dell’Umbria a metà giornata di oggi, lunedì. Il peggioramento delle condizioni meteo era stato preannunciato dalla Protezione civile, con il coinvolgimento di diverse regioni, tra le quali l’Umbria.

La situazione più critica nel Ternano, con i vigili del fuoco costretti a effettuare diversi interventi, per alberi caduti e copertura divelte, soprattutto nella zona di Amelia. In campo tutte le squadre della Centrale di Terni e del Distaccamento di Amelia.

Disagi per le raffiche di vento, che in alcuni casi hanno provato la caduta di rami e alberi, anche nel Perugino. A Brufa, nel territorio comunale di Torgiano, un grande pino è caduto sulla strada, fortunatamente senza coinvolgere auto, ma il traffico è rimasto bloccato.

Da giovedì previsto un nuovo peggioramento (VEDI LE PREVISIONI)