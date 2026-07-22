Tredicenne scout rimane ferito in un'area boschiva: soccorso da 118, vigili del fuoco e Sasu - Tuttoggi.info

Intervento di soccorso nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio in località Madonna del Sasso, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono stati chiamati a prestare assistenza a un ragazzo rimasto ferito in un’area boschiva.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando un tredicenne appartenente a un gruppo scout è precipitato da un albero nei pressi di un sentiero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime valutazioni, hanno riscontrato probabili fratture multiple ai polsi e al malleolo.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno e delle difficoltà di accesso alla zona. I vigili del fuoco, operando in collaborazione con il SASU, hanno immobilizzato e imbarellato il giovane, trasportandolo successivamente con un fuoristrada fino all’ambulanza che attendeva a valle, in località San Marco.

Affidato alle cure del personale sanitario, il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale di Branca per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto era arrivato anche l’elicottero del 118 “Nibbio”, atterrato in un parcheggio della città. Il velivolo, tuttavia, non è stato impiegato nel soccorso del giovane poiché nel frattempo è stato dirottato su un altro intervento ritenuto più urgente.