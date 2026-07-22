 Suicidio assistito, avviato l'iter per la legge regionale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Suicidio assistito, avviato l’iter per la legge regionale

Redazione

Suicidio assistito, avviato l’iter per la legge regionale

Mer, 22/07/2026 - 16:26

Condividi su:

Ad un anno dalla morte di Laura Santi (nella foto), in Consiglio regionale si è avviato ufficialmente l’iter per la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito.

Infatti, dopo l’illustrazione dell’iniziativa legislativa di carattere popolare dal titolo ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito’, sottoscritta da circa 5mila umbri, effettuata da Alice Spaccini e Stefano Massoli, dell’associazione ‘Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica’ lo scorso 22 aprile, l’atto è tornato nuovamente in Terza commissione, presieduta da Luca Simonetti, dove ha iniziato il suo iter legislativo che, secondo le intenzioni dei Commissari, verrà sottoposto al voto nel prossimo mese di settembre.

Nella riunione odierna sono stati presentati ed illustrati alcuni emendamenti firmati dal presidente Simonetti, il primo dei quali provvede a modificare il titolo dell’atto in: ‘Disposizioni per l’assistenza sanitaria regionale alla morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale’.Gli altri emendamenti (tutti verranno votati nella prima riunione utile di settembre) rispondono all’esigenza di apportare le dovute modifiche al testo originario in ossequio ai principi offerti dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 204/2025) che si è espressa in ordine alla legge regionale della Toscana (n. 16/2025), i cui contenuti sono quasi del tutto sovrapponibili all’atto in questione. Attraverso questi emendamenti vengono sostanzialmente eliminate le parti già dichiarate costituzionalmente illegittime e, per contro, sono state implementate e, per certi aspetti, meglio chiarite e dettagliate tutte le parti che, sempre secondo la Corte Costituzionale, sono state legittimamente adottate dal legislatore regionale.

In particolare è stata prevista la possibilità, in seno alla Commissione multidisciplinare permanente, di invitare alle riunioni il medico di fiducia del richiedente ed è stata meglio dettagliata la procedura avviata a seguito dell’istanza della persona interessata di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Viene anche stabilito che tutto il procedimento si deve concludere senza ritardi e comunque secondo una tempistica compatibile con le condizioni cliniche del paziente. È stata introdotta una disposizione finale attuativa che incarica ciascuna Azienda unità sanitaria locale di istituire, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Commissione multidisciplinare permanente nonché di adottare una specifica disciplina attuativa di dettaglio che deve comunque essere uniforme in entrambi gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna delle due Aziende unità sanitarie locali

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Liste d’attesa, aumentano le prestazioni e migliorano i tempi di accesso a Terni

Perugia

Diminuzione Tari Perugia, Uil e Uiltrasporti Umbria: “Bene la riduzione: lavoriamo per abbassare i balzelli locali”

Terni

Alto Impatto, Terni al setaccio delle forze dell’ordine

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Suicidio assistito, avviato l’iter per la legge regionale

Foligno

Quintanella di San Giovanni Profiamma, doppio lutto per il presidente Favaroni

Spoleto

Scossa di terremoto di 3 gradi a Spoleto | Aggiornamenti

Spoleto

Addio a Livo Dello Storto, sindacalista e militante politico

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!