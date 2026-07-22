A Bastia due nuove rotatorie per migliorare la viabilità tra via Firenze, Campiglione e Bastiola - Tuttoggi.info

Il Consiglio Comunale di Bastia Umbra, nella seduta dell’8 luglio 2026, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di adeguamento dell’intersezione tra Via Firenze, Via Campiglione e Via Bastiola. Contestualmente sono stati approvati gli atti necessari all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento.

L’intervento prevede la completa riqualificazione dell’attuale sistema di intersezioni attraverso la realizzazione di due nuove rotatorie, capaci di rendere più scorrevole la circolazione, ridurre i tempi di attesa, aumentare i livelli di sicurezza e diminuire le code che oggi si formano soprattutto nelle ore di punta e durante il periodo scolastico. Il progetto consentirà inoltre di gerarchizzare meglio la viabilità esistente e riqualificare l’intero comparto stradale. Oltre alla nuova configurazione viaria, il progetto comprende l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali, il potenziamento dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED, nuove opere di raccolta delle acque meteoriche, interventi di mitigazione paesaggistica e il miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale rappresenta un passaggio fondamentale dell’iter amministrativo che consentirà ora di proseguire con le successive fasi progettuali e procedurali.