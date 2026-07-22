Bolsena, 23enne di Terni muore dopo tuffo nel lago - Tuttoggi.info

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Bolsena, 23enne di Terni muore dopo tuffo nel lago

Redazione

Bolsena, 23enne di Terni muore dopo tuffo nel lago

Mer, 22/07/2026 - 22:59

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Tragedia nella mattinata di mercoledì al lago di Bolsena, dove un giovane di 23 anni di Terni ha perso la vita dopo essersi tuffato da una barca mentre era insieme ad alcuni amici. Inutili si sono rivelati i soccorsi, con gli amici che non vedendo il ragazzo riemergere dalle acque del lago si sono tuffati e lo hanno recuperato, portandolo a riva e attivando i soccorsi. Purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da dare.

A perdere la vita è stato Justin Andres Asprilla, di origini colombiane ma da molti anni residente a Terni. Il ragazzo era in gita al lago di Bolsena con alcuni amici ed era a bordo di una barca quando ha deciso di tuffarsi. Non è però riemerso dall’acqua, forse colto da un malore improvviso. Sono stati i suoi amici a recuperare il corpo dal lago, portandolo a riva e chiedendo aiuto. Sul posto sono accorsi dei medici che erano in vacanza nella zona, che hanno provato a rianimarlo con l’ausilio di un defibrillatore presente nei pressi. Il tutto mentre sul posto in poco tempo è arrivato il personale del 118. Per Justin Andres Asprilla però ogni soccorso si è rivelato vano.

La salma del povero ragazzo è stata posta sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e trasferita all’ospedale di Viterbo per l’esame autoptico.

(foto da Wikipedia)

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