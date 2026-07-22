Lazio protagonista all'International Airshow con le imprese dell'aerospazio - Tuttoggi.info

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Lazio protagonista all’International Airshow con le imprese dell’aerospazio

ItalPress

Lazio protagonista all’International Airshow con le imprese dell’aerospazio

Mer, 22/07/2026 - 21:03

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FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Dal Lazio a Farnborough, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati all’aerospazio. Sono venti le aziende della regione protagoniste all’International Airshow, vetrina internazionale dove innovazione, industria e tecnologia incontrano i grandi player del settore.
A guidare la delegazione istituzionale il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e la Vice Presidente della Giunta Regionale Roberta Angelilli che hanno incontrato imprese e operatori del comparto, sottolineando come la presenza delle aziende laziali rappresenti un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del territorio sui mercati internazionali.
mgg/azn

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