Otricoli piange la morte di Maura Manili, venerdì i funerali - Tuttoggi.info

Grande cordoglio a Otricoli per la morte di Maura Manili, consigliera comunale del gruppo Nuova Otricoli, in quota al Movimento 5 stelle, e animatrice musicale e culturale. Aveva 57 anni. I funerali si terranno venerdì 24 luglio alle ore 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

In una nota, “l’Amministrazione Comunale si stringe con profondo dolore e commozione attorno alla famiglia Zavagnini per la prematura scomparsa della cara Maura Manili.

Ricorderemo sempre Maura, non solo per l’impegno e la passione dimostrati ogni giorno nel suo lavoro al servizio dei cittadini, ma soprattutto per le sue qualità umane, la sua disponibilità e il suo sorriso. In questo momento di sgomento, giungano alla famiglia le nostre più sincere e affettuose condoglianze”.

Nella giornata di ieri, la compagine Nuova Otricoli con cui Maura Manili era stata eletta alle ultime elezioni comunali ha scritto su Facebook: “Oggi la nostra comunità perde una voce gentile, una presenza luminosa, una donna che ha saputo trasformare l’impegno pubblico in un gesto quotidiano di cura. Maura ci ha lasciati, e con lei se ne va una parte preziosa di Nuova Otricoli. Consigliera comunale attenta, disponibile e sempre pronta ad ascoltare, Maura ha incarnato un modo autentico di fare politica: quello che nasce dal rispetto, dalla dedizione e dall’amore sincero per il proprio paese. La sua gentilezza non era solo un tratto del carattere, ma un modo di stare nel mondo. Sapeva riconoscere il valore delle persone, dei luoghi, delle piccole cose che rendono una comunità viva e bella. Amava ciò che è bello: nei gesti, nelle relazioni, nei progetti che immaginava per Nuova Otricoli. Questa sua sensibilità ha lasciato un segno profondo, fatto di attenzione, di cura e di un sorriso capace di rasserenare anche le giornate più difficili. Oggi la ricordiamo con gratitudine. Domani continueremo a camminare anche grazie a ciò che ci ha donato: il suo esempio, la sua dolce fermezza, la sua capacità di vedere il bello e di volerlo condividere. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla comunità che l’ha amata: un abbraccio sincero.Maura resterà con noi, nella memoria e nelle cose buone che ha contribuito a costruire”.

Profondo cordoglio è stato espresso dal Movimento 5 stelle dell’Umbria e da vari esponenti del partito, a iniziare dall’assessore regionale Thomas De Luca. “Il Movimento 5 Stelle Umbria – è scritto in una nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maura Manili, venuta a mancare all’età di 57 anni dopo aver affrontato con grande forza una lunga malattia. Maura è stata consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Otricoli, ricoprendo il proprio ruolo con passione, serietà e spirito di servizio verso la comunità. Ha rappresentato con autenticità i valori del Movimento, distinguendosi per la sua sensibilità, la sua umanità e la capacità di costruire relazioni sincere con le persone.Chi l’ha conosciuta ricorderà il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo amore per la cultura e per la musica, passioni che ha saputo condividere con tanti nel corso degli anni. Anche nei momenti più difficili ha continuato a trasmettere energia, dignità e una straordinaria voglia di vivere. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella comunità di Otricoli, ma in tutto il Movimento 5 Stelle umbro, che oggi perde una persona di grande valore umano prima ancora che politico. A nome di tutte le iscritte e gli iscritti, delle elette e degli eletti del Movimento 5 Stelle Umbria, ci stringiamo con affetto a tutta la sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze. Ciao Maura. Il tuo ricordo continuerà a vivere nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti e di condividere con te un tratto di strada”.