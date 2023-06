Giovane investito da auto pirata a San Giovanni di Baiano, indaga la polizia - Tuttoggi.info

L'uomo a terra ferito notato da un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi: trasportato in ospedale

Sono in corso le indagini della polizia di Spoleto su un giovane di 25 anni investito qualche giorno fa, intorno alle 22, lungo la strada regionale 418, nella zona di San Giovanni di Baiano. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, notando un uomo disteso a terra vicino al guardrail. L’automobilista si era fermato per verificare le sue condizioni ed aveva visto che aveva una ferita alla testa ed era in stato confusionale. Aveva dunque allertato i soccorsi e sul posto era arrivata un’ambulanza del 118, che poi aveva segnalato l’intervento alla polizia.

Gli agenti hanno quindi appurato che l’uomo a terra era un 25enne straniero, che nel frattempo aveva poi ripreso conoscenza. Ha quindi raccontato di essere stato investito da un’auto in transito mentre camminava in direzione di San Giovanni di Baiano. Il giovane è stato quindi condotto presso l’ospedale di Spoleto dove è stato ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.

La polizia ora sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente ed individuare l’auto pirata.

(foto di repertorio)