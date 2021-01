Giornata Memoria a Narni, Prefetto consegna medaglie d'Onore - Tuttoggi

Sono Demo Filiberti e Bruno Gentili i due cittadini narnesi alla cui memoria è stata organizzata la cerimonia di consegna. Ritirano i figli

Sono Demo Filiberti e Bruno Gentili i due cittadini narnesi alla cui memoria è stata organizzata la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore in occasione della Giornata della Memoria. A riceverle sono stati i figli ai quali il prefetto Emilio Dario Sensi le ha consegnate ricordando i cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto.

La cerimonia si è svolta in sala del Consiglio comunale, nel rispetto delle normative anti covid e alla presenza, oltre che del prefetto, anche del sindaco, Francesco De Rebotti e del presidente del Consiglio Giovanni Rubini, oltre ai famigliari dei due narnesi. La consegna è stata trasmessa in diretta streaming per consentire agli studenti delle scuole di seguirla vista l’impossibilità di farlo in presenza.

“La consegna delle medaglie – ha detto il sindaco – è il segno della volontà di trasmettere e mantenere, come ci insegna la Costituzione, la memoria del passato anche attraverso la storia umana e affettiva dei nostri Demo e Bruno e dei tanti che come loro fanno parte del patrimonio storico della nostra comunità”.