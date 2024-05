Gio-Care - Le Scuole di Perugia in lizza per la vittoria - Tuttoggi.info

L’evento dell’anno in tema di prevenzione e stile di vita salutare è arrivato. La Finalissima di “Gio-Care” si è svolta al Teatro Morlacchi di Perugia oggi, con protagonisti gli studenti e le studentesse delle Scuole Primarie di Perugia.

Gio-Care è il progetto didattico che ha impegnato gli studenti delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie perugine su temi fondamentali come la prevenzione e l’importanza di uno stile di vita salutare basato su sana alimentazione, sport e corretta salute del sonno, coniugando formazione e divertimento.

Dopo aver superato una rigorosa fase eliminatoria, ecco le scuole in finale: Scuola Primaria “Leone Antolini” di Ponte Valleceppi con la 5^A, 5^B e la 5^C; “Nicholas Green” di Perugia con la 4^A e la 5^A; “Bruno Ciari” di San Sisto con la 4^A; “Pestalozzi” di Perugia con le classi 5^A e 4^A; “V. Formica” di Montelaguardia con la 5^A; Scuola Primaria di Villa Pitignano con la 5^A e 4^B e la Scuola Primaria “Berardi” di Colombella con la 5^A e la 5^B.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di CAMPIONE GIO-CARE 2024, oltre ai premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la prima classificata, € 500,00 per la seconda e € 250,00 per la terza.

Il progetto è promosso da Fidia Farmaceutici, azienda leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi a base di acido ialuronico e suoi derivati.

All’evento al Teatro Morlacchi saranno presenti Maurizio Marrazzo, Head of Marketing Italia Fidia e Valentina Baciucco, Senior Product Manager Fidia.

“Gio-Care rappresenta un’eccellente opportunità per sensibilizzare e coinvolgere le studentesse e gli studenti sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita, in modo stimolante e divertente – ha dichiarato Maurizio Marrazzo – Le scuole coinvolte hanno mostrato un impegno e un coinvolgimento straordinaro. Rendiamo merito agli organizzatori, agli insegnanti e agli studenti che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Mi congratulo con le scuole finaliste, certo che questa esperienza possa ispirare e motivare ulteriormente le ragazze e i ragazzi ad impegnarsi per un futuro più “sano.”

All’evento finale sarà presente anche il dott. Michele Mencacci Pediatra di libera scelta di Perugia che insieme ad Alvin Crescini di Peaktime hanno guidato i ragazzi attraverso i concetti chiave del progetto.

Quale scuola vincerà Gio-Care 2024?

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.gio-care.it



















Luogo: Teatro Morlacchi, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA