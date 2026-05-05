Giorgetti “Stabilità finanziaria presupposto per crescita economica” - Tuttoggi.info

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Giorgetti “Stabilità finanziaria presupposto per crescita economica”

ItalPress

Giorgetti “Stabilità finanziaria presupposto per crescita economica”

Mar, 05/05/2026 - 14:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Il risparmio è una virtù privata. Ciò che lo trasforma in un valore pubblico è l’investimento. E’ tramite l’investimento, infatti, che il risparmio da risorsa privata diviene fattore di sviluppo”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenuto al’inaugurazione del Salone del Risparmio. In merito al contesto economico ha dichiarato: “La stabilità finanziaria è presupposto fondamentale della crescita e della sicurezza economica nazionale. Il fatto che il nostro Paese abbia conquistato fondamentali più solidi nel quadro macroeconomico – ha aggiunto – ci ha permesso di guadagnare margine di azione per contenere l’impatto del mutato contesto globale. Se le condizioni lo richiederanno siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questo ci sia condivisione a livello europeo e il governo sta lavorando a Bruxelles in questa direzione”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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