Congresso regionale Uil, scelta la nuova segreteria - Tuttoggi.info

Il 4 maggio il consiglio regionale, riunito a margine del XIX congresso della Uil dell’Umbria, ha eletto all’unanimità anche la nuova segreteria della Uil dell’Umbria, proposta dal segretario Molinari. Nella segreteria ci saranno: Fabio Benedetti, Mirko Ghiandoni, Massimiliano Ferrante, Giulia Valentini Albanelli, Sergio Picchiotti e Nicola Brauzzi. “Quella di ieri è stata una giornata che rimarrà impressa nella mente di tutti noi – ha detto Maurizio Molinari – Abbiamo visto una Uil più forte, più coesa e pronta a nuove sfide. Una Uil che è cresciuta nei numeri, nelle ambizioni e nelle capacità. Io avrò l’onore di guidare ancora la squadra e quindi voglio dire grazie a tutti. A chi c’è sempre stato, a chi ha fatto con me tutte le battaglie. Da oggi si ricomincia, nella consapevolezza che la forza della Uil è quella di stare insieme”.