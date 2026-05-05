Truffa alle suore in Umbria, "pellegrino" furbetto arrestato a Roma | Era latitante dal 2024 - Tuttoggi.info

Si era reso invisibile per mesi, dileguandosi dopo un soggiorno in Umbria senza pagare il conto, ma la sua fuga è terminata a Roma. Un “pellegrino” brasiliano di 60 anni, ricercato in patria per gravi reati finanziari, è stato arrestato nella Capitale grazie ad una meticolosa indagine coordinata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia.

L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione internazionale per una condanna complessiva a 10 anni e 5 mesi di reclusione, era sparito dai radar dopo l’ultima apparizione certificata proprio in provincia di Perugia. Il 1° marzo 2024 era stato infatti identificato alla stazione di Foligno, il giorno dopo aver lasciato una struttura di Santa Maria degli Angeli gestita da suore. In quell’occasione, l’uomo si era allontanato lasciando un debito insoluto di circa 2.700 euro.

Nonostante le difficoltà oggettive nel rintracciare un soggetto privo di fissa dimora, l’Ufficio S.D.I. della Procura Generale di Perugia (composto da personale della Polizia Penitenziaria) non ha mai interrotto le ricerche. Attraverso un incrocio di dati e analisi dei movimenti sul territorio nazionale, gli investigatori umbri sono riusciti a ricostruire la rete di spostamenti del 60enne, ipotizzando correttamente che si fosse stabilizzato nell’area romana.

Una volta circoscritta l’area di ricerca, la Procura Generale ha allertato la Questura di Roma. Gli agenti delle Volanti, lo scorso 1° maggio, lo hanno individuato e bloccato in una struttura di accoglienza per pellegrini a pochi passi dalla Città del Vaticano.

Il 60enne deve rispondere di reati commessi tra il 1997 e il 2006 a São José do Rio Preto e San Paolo, che spaziano dall’appropriazione indebita al falso, fino a delitti contro l’ordine tributario. L’uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli, a disposizione della Corte d’Appello di Perugia, in attesa che si completino le procedure per l’estradizione verso la Repubblica Federativa del Brasile.