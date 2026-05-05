Blackout a Terni, la città al buio. Disagi per negozi e traffico - Tuttoggi.info

Un blackout energetico ha interessato tutta la città di Terni poco prima delle dieci per circa un’ora. Il centro città e diverse aree semiperiferiche sono al buio. Molti i disagi per i negozianti che si sono riversati nelle vie del centro cercando di informarsi con il telefono.

Durante il blackout sono entrati in funzione alcun allarmi e segnalatori acustici. L’Asm in una nota fa sapere: “E’ in corso un disservizio esteso che coinvolge l’area che va dal centro cittadino di Terni alla zona di Piediluco, Giuncano e Terni Est, che risultano privi di corrente elettrica. La causa è la disalimentazione della cabina primaria di Villa Valle, punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale”.