Zaia "Zanardi ci ha insegnato a concentrarci su ciò che abbiamo" - Tuttoggi.info

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Zaia “Zanardi ci ha insegnato a concentrarci su ciò che abbiamo”

ItalPress

Zaia “Zanardi ci ha insegnato a concentrarci su ciò che abbiamo”

Mar, 05/05/2026 - 12:02

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PADOVA (ITALPRESS) – “L’ultima volta che incontrato Alex Zanardi è stata a Venezia, in un’iniziativa promossa da imprenditori veneti per costruire dei pozzi in una scuola del Sud Sudan”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, prima di partecipare ai funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina. “Lui ci ha insegnato a concentrarci su quello che abbiamo e non su quello che non abbiamo. Lui l’ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere conquistando tanti ori paralimpici. Era attento al sociale e poi dava sempre messaggi positivi”, ha aggiunto Zaia.
(ITALPRESS).
sv/ari/gtr

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