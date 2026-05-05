Commerciale 2A – Paolini Group inaugurano il nuovo showroom di Via Tuderte: 400 mq dedicati alle soluzioni per la casa - Tuttoggi.info

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Commerciale 2A – Paolini Group inaugurano il nuovo showroom di Via Tuderte: 400 mq dedicati alle soluzioni per la casa

Redazione

Commerciale 2A – Paolini Group inaugurano il nuovo showroom di Via Tuderte: 400 mq dedicati alle soluzioni per la casa

Mar, 05/05/2026 - 09:21

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Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 18, l’azienda apre al pubblico il nuovo spazio espositivo a Spoleto. Taglio del nastro alle ore 11

Una nuova apertura, un nuovo spazio per il territorio e un ulteriore passo nel percorso di crescita di Commerciale 2A – Paolini Group. Sabato 9 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, l’azienda inaugurerà ufficialmente il nuovo showroom in Via Tuderte 180 a Spoleto, con il taglio del nastro previsto alle ore 11.

L’iniziativa arriva dopo l’importante operazione che ha visto Commerciale 2A unirsi al gruppo Paolini/EdilTacconi, realtà storica del settore termoidraulico e dell’edilizia, dando vita a un progetto imprenditoriale più ampio, strutturato e orientato a offrire servizi sempre più completi a privati, professionisti e imprese. La fusione era stata annunciata come un passaggio strategico per il futuro dell’azienda e per il rafforzamento della sua presenza sul territorio.

Oltre al settore termoidraulico, nel quale l’azienda è già riconosciuta come punto di riferimento, la nuova realtà ha infatti ampliato la propria proposta commerciale inserendo nuovi reparti dedicati alla casa, all’edilizia e alla ferramenta tecnica.

Il cuore di questa evoluzione è il nuovo showroom di circa 400 metri quadrati, tra i più grandi presenti sul territorio locale, pensato per accogliere clienti, progettisti, tecnici e operatori del settore in un ambiente moderno, funzionale e ricco di soluzioni.

All’interno dello spazio espositivo sarà possibile scoprire proposte per l’arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, infissi e porte, oltre a soluzioni per l’arredo outdoor. Un’offerta completa che nasce con l’obiettivo di accompagnare il cliente in ogni fase del progetto, dalla scelta dei materiali alla definizione degli ambienti, fino al supporto tecnico e progettuale.

Prodotti di qualità, consulenza specializzata e personale qualificato saranno al centro dell’esperienza nello showroom, con l’obiettivo di guidare ogni cliente verso le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, sia in caso di nuove realizzazioni sia per interventi di ristrutturazione.

L’inaugurazione di sabato 9 maggio rappresenterà quindi non solo l’apertura di un nuovo spazio commerciale, ma anche la presentazione ufficiale di una visione più ampia: un unico punto di riferimento per chi desidera progettare, costruire, rinnovare e valorizzare la propria casa.

L’appuntamento è in Via Tuderte 180 a Spoleto, dalle ore 10 alle 18. Il taglio del nastro è previsto alle ore 11. L’azienda invita cittadini, clienti, professionisti e operatori del settore a partecipare a una giornata di incontro, scoperta e condivisione.

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