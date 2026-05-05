 Raddoppio quote Atc, Loretoni (Libera Caccia): "Ingiusto far pagare ancora i cacciatori" - Tuttoggi.info

Raddoppio quote Atc, Loretoni (Libera Caccia): “Ingiusto far pagare ancora i cacciatori”

Redazione

Raddoppio quote Atc, Loretoni (Libera Caccia): “Ingiusto far pagare ancora i cacciatori”

Mar, 05/05/2026 - 10:57

Condividi su:

L’Associazione Nazionale Libera Caccia dell’Umbria interviene, con il suo presidente regionale Lando Loretoni, sulla delibera con la quale la Regione Umbria ha deciso di uniformare la quota a carico dei cacciatori nei tre Atc, elevandola anche negli Ambiti 1 e 2 a 51,65 euro, il doppio rispetto a quanto richiesto lo scorso anno. Un provvedimento sul quale la Libera Caccia si è sempre detta contraria, ritenendo che le eventuali risorse aggiuntive possano essere reperite in altro modo.

“Un aumento delle quote – ricorda il presidente ANLC Umbria, Lando Loretoni (nella foto) – da tempo prospettato dai presidenti degli Atc, ma finora sempre respinto dalle Amministrazioni regionali, anche con il supporto di alcune associazioni venatorie, in particolare la Libera Caccia. Tant’è che i nostri rappresentanti in seno agli Atc si sono espressi contro l’aumento. Questa volta, però, l’Amministrazione regionale è stata convinta dai presidenti dei due Atc, elevandola allo stesso importo dell’Atc 3. L’Amministrazione regionale – evidenzia Loretoni – a nostro avviso avrebbe dovuto confrontarsi con i rappresentanti indicati dalla stessa Regione, i quali conoscono i bilanci, le politiche e la gestione dei singoli Atc. Loro partecipano ai dibattiti all’interno del Comitato e sanno bene come alla gestione della caccia non venga assegnato ciò che merita. Così come sanno bene quanti sacrifici fanno i nostri cacciatori, chiamati alla prevenzione, all’intrappolamento, alla gestione delle Zone di vigilanza e cattura, alla vigilanza ed a tante altre attività sul territorio”.

Loretoni ribadisce che, anziché “mettere le mani in tasca ai cacciatori in modo indistinto”, penalizzando tutti, si potevano trovare in altro modo le risorse aggiuntive: “Come ho avuto modo di dire nell’ultima Consulta – ricorda infatti – se proprio servivano risorse aggiuntive per gli Atc, queste dovevano arrivare dalla destinazione delle multe e dai ricavi delle zone faunistiche ed agrituristiche. O rivedendo la ripartizione delle quote già versate dai cacciatori. Invece è stato scelto ancora una volta di mettere le mani in tasca ai cacciatori. Scelta che la Libera Caccia non condivide”.

Condividi su:

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!