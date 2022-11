Furti nei cimiteri, assessore Scarcia: “Controlli e telecamere”

Cimiteri di Papigno e Collescipoli al centro di furti, l'assessore Scarcia fa il punto dopo l'interrogazione di Rossi

È in corso questa mattina a Terni il question time del Consiglio comunale, durante il quale viene dato spazio alle interpellanze e interrogazioni dei consiglieri, con le repliche dei membri della Giunta. Il consigliere Michele Rossi (Terni Civica) ha chiesto chiarimenti in merito all’aumento preoccupante di furti all’interno del cimitero di Papigno, riguardante in particolare gli accessori e gli oggetti in rame e ottone.

Il problema sembra aggravarsi con il passare del tempo, tanto che già a settembre la polizia locale avrebbe predisposto, come spiegato dall’assessore Scarcia, dei sopralluoghi che non avrebbero però evidenziato delle criticità. Tuttavia dopo un esposto di un privato cittadino, il 20 ottobre, è stata avviata un’indagine d’ufficio per “vilipendio di tombe”.