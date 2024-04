Forava gomme delle auto con un punteruolo, 70enne incastrato da telecamere - Tuttoggi.info

L'uomo ha colpito sia nel weekend di Pasqua che lo scorso novembre in pieno centro storico, le indagini dei carabinieri tramite i filmati di videosorveglianza sono risaliti al responsabile

Andava in giro a bucare le gomme delle auto in pieno centro storico a Gubbio (probabilmente da mesi) ma, alla fine, un 70enne è stato scoperto e denunciato dai carabinieri.

L’episodio più recente risale al fine settimana di Pasqua, quando un turista residente nel fiorentino, tornato a riprendere l’auto lasciata in sosta al parcheggio del Teatro Romano, aveva constatato una sospetta foratura della ruota posteriore destra. Subito dopo si era recato in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia.

I militari, grazie alle immagini acquisite da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad individuare il volto del responsabile del danneggiamento. Dai filmati, infatti, si è potuto constatare come il 70enne, dopo essersi avvicinato al veicolo, aveva forato la gomma posteriore destra mediante l’utilizzo di un punteruolo.

Ulteriori accertamenti e la comparazione delle immagini acquisite in precedenza, hanno inoltre permesso di attribuire all’uomo un altro danneggiamento avvenuto con lo stesso modus operandi, addirittura 4 mesi prima (novembre 2023), denunciato anch’esso da un secondo turista che aveva parcheggiato la propria auto in Piazza 40 Martiri.