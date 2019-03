Folla per Jack Sintini e Silvana Benigno a Città di Castello, messaggio di Emma Marrone (video)

share

Due storie straordinarie a confronto, con il ricordo di Leonardo Cenci e l’abbraccio al padre e al fratello. Poi, alla fine, il videomessaggio di Emma Marrone arrivato subito dopo l’evento “Un bacio a Silvana, una donna e una mamma coraggio, so che sta combattendo, un bacio a tutte quelle persone che stanno lottando, avrete sempre il mio sostegno…”.

Folla, ieri mattina (venerdì 1 marzo), al Nuovo Cinema Castello per l’iniziativa “Chi ce l’ha fatta… e chi ancora sta lottando” che ha messo di fronte due “campioni,” come sono stati definiti da tutti, Jack Sintini e Silvana Benigno. Non sono certo mancati momenti di commozione durante il racconto delle esperienze del pallavolista della nazionale e della mamma-coraggio di Selci che, nella sua semplicità, ha spiegato i vari passaggi del suo difficile percorso, affrontato sempre, con forza, coraggio e sorrisi.

Gli oltre 20 presenti di ieri mattina (tra cui studenti, atleti e tanti amici di Jack e Silvana) hanno potuto constatare di persona l’esperienza di un campione alle prese con la grave malattia che ha sconfitto, fino alla descrizione, passaggio per passaggio, di quanto sta affrontando una giovane mamma determinata come sempre nel battere il cancro.

Una giornata dedicata anche al ricordo di Leonardo Cenci, che da poco ci ha lasciati. “Vedo negli occhi di Silvana lo sguardo da combattente che aveva Leo” ha detto Federico, il fratello, durante il suo intervento con, al suo fianco, il padre Sergio. Ai due il Comune ha poi consegnato un quadro della “Bottega Tifernate” con questa dedica: “Alla famiglia Cenci in ricordo e memoria di Leonardo per quello che ha rappresentato per tutti noi e per quello che ci ha lasciato in eredità ed esempio: combattere ogni giorni, ogni istante della nostra vita per vincere la battaglia contro il cancro e sostenere la ricerca. Leonardo sarà sempre qui in mezzo a noi. Grazie e ‘Avanti Tutta”.

Sono poi seguiti gli interventi dell’assessore allo Sport del Comune di Città di Castello Massimo Massetti, del sindaco di San Giustino Paolo Fratini, l’assessore Luciana Bassini, l’onorevole Walter Verini (amico della famiglia di Silvana). Poi è toccato a monsignor Alberto Gildoni portare il saluto del vescovo diocesano.

Tra una testimonianza e l’altra, ha preso la parola è passata a Francesco Rapisarda, direttore della comunicazione di Ducati, che si è complimentato con Jack e Silvana “due che non mollano mai e che hanno il gas sempre al massimo”. Ma Rapisarda ha fatto pure una sorpresa ai due: direttamente da Borgo Panigale con sè ha portato la carena di Chaz Davies, pilota ufficiale Ducati Aruba Team, usata nell’ultima gara Sbk 2018. Un vero e proprio cimelio (a sinistra in mano a Sintini e Benigno) per appassionati delle due ruote, molto apprezzato anche dai ragazzi presenti, che verrà messo all’asta nei prossimi giorni, col ricavato che andrà a supportare le iniziative di raccolta fondi di Jack Sintini e Silvana Benigno.

Infine Giuliano Martinelli, titolare di “Giuliano Tartufi”, l’azienda di Pietralunga che sostiene con il suo prodotto l’iniziativa di Silvana ha annunciato che per giugno ci sarà un altro grande evento in fase di organizzazione, una cena al tartufo per chiudere alla grande le iniziative avviate da Silvana in quest’ultima fase.

