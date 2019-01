Addio a Leonardo Cenci, l’Umbria perde il suo leone: “È volato in cielo tra gli angeli”

share

“Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli. La sua missione sulla terra è terminata questa mattina, poco dopo le ore 10”. Così, dalla pagina Facebook di Avanti Tutta!, arriva la notizia della morte di Leonardo Cenci, spirato dopo un lungo ricovero in ospedale.

“Di questi sei anni che gli sono stati “regalati” dalla malattia non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l’invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso. Corri Leo in cielo, corri felice e veglia su chi, come noi, ti ha voluto sempre bene. Corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell’amore andando sempre #AvantiTutta. R.I.P. Guerriero”, continua il messaggio.

Leonardo Cenci è nato a Perugia e aveva 47 anni. Nel 2012 gli era stato stato diagnosticato un cancro ai polmoni al quarto stadio e gli sono stati dati pochi mesi di vita. Ma grazie alla determinazione, il tumore si è ridotto e Leonardo ha corso svariate edizioni della Maratona di New York. Ha fondato nel 2013 la onlus Avanti tutta! che ha già donato più di 350 mila euro tra strumentazioni, ausili sanitari e borse di studio per la ricerca. Nel 2016 il Presidente della Repubblica gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua determinazione ad affrontare la malattia, un esempio e un sostegno per tutti gli altri malati.

Nel video che segue, l’ultimo saluto del grande amico di Leonardo, Mauro Casciari:

