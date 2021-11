Fiere San Florido, in vendita Rolex e Dior contraffatti | Sequestrati oltre 700 prodotti - Tuttoggi

Denunciato un ambulante operante senza autorizzazioni e licenze, oltre 200 prodotti non conformi agli standard di sicurezza sono stati trovati anche fuori dall'area delle Fiere

Scoperti centinaia di prodotti contraffatti in vendita alle Fiere di San Florido, tradizionale appuntamento tenutosi nel weekend appena trascorso a Città di Castello.

I controlli della Guardia di Finanza, volti a contrastare l’abusivismo commerciale, fenomeno spesso riscontrato tra le bancarelle novembrine, hanno addirittura trovato prodotti riportanti marchi di lusso come Rolex, Louis Vuitton e Dior.

In particolare è stato denunciato un ambulante, operante in assenza delle prescritte autorizzazioni e licenze, in violazione delle norme relative al commercio. Per tale ragione, gli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 500 articoli di bigiotteria, nuovi ed etichettati, nonché capi di abbigliamento.

Il monitoraggio svolto dai Finanzieri, esteso anche alle zone limitrofe alle Fiere di San Florido, ha portato inoltre al sequestro di più di 200 articoli non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa nazionale ed europea.