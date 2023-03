Al via il 1° Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio”, attesi oltre 100 partecipanti

Si preannuncia un torneo di alto livello, con la partecipazione di oltre 100 scacchisti e relativi accompagnatori da tutta Italia e con prestigiose presenze straniere (Cuba, Germania, Albania, Svezia, Bosnia) e alcuni giocatori molto titolati. Tra questi, nell’Open A, i Maestri Internazionali Pierluigi Piscopo, che presenterà il proprio libro prima della premiazione di domenica (alle 19), Gilevych, Damìa e Martorelli (campione italiano seniores in carica). Presenti anche alcuni giovani molto promettenti tra cui la livornese Greta Viti, campionessa italiana under 12.

Il torneo si svolgerà in tutto il week end su 5 turni da 90 minuti a giocatore e sarà suddiviso in 4 open, diversi per livello di difficoltà. Venerdì 24 si parte alle 17 e poi il doppio turno di sabato e domenica, mattina (dalle 9) e pomeriggio (sabato dalle 16 e domenica dalle 15). Chi fosse interessato, potrà assistere alle partite nella Sala Trecentesca, ovviamente nel massimo rispetto della concentrazione degli scacchisti.

Presenti anche alcuni scacchisti eugubini: nell’Open B il presidente del Gruppo Scacco Matto Eugubino Francesco Zaccagni e Francesco Minelli. Nell’open C il Prof. Luca Cardinali e nell’Open D il giovane Andrea Traversini, all’esordio con l’agonismo. Arbitri della manifestazione saranno il tifernate Fausto Albi Bachini e il civitanovese Giovanni Lattanzi.