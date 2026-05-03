Assisi, la notte di tregenda dei Templari - Tuttoggi.info

La notte del 30 aprile 2026, Assisi ha visto il ritorno discreto e solenne dei mantelli bianchi con la croce patente. In un momento dell’anno simbolicamente delicato, segnato da derive esoteriche e celebrazioni legate al satanismo, i membri della Templari Oggi aps hanno scelto la via della preghiera e del presidio spirituale.

L’attività si è articolata in diversi momenti di alta intensità liturgica e comunitaria. La serata è iniziata con una processione ordinata verso i luoghi sacri della città, dove i cavalieri e le dame hanno sfilato in formazione, portando con sé simboli della tradizione cristiana in un clima di profondo raccoglimento.

Il presidio liturgico e la forza del simbolo

Il cuore della notte è stato vissuto all’interno delle mura sacre, dove la comunità si è riunita per la celebrazione eucaristica. Partecipazione numerosa dei Templari, che hanno occupato le navate in un silenzio operoso, sottolineando il ruolo oggi come custodi della fede e collaboratori del servizio ecclesiale.

L’impegno non si è limitato alle mura interne. La testimonianza pubblica è proseguita nelle piazze, sotto la luce della luna che sovrastava la Basilica di Santa Chiara. Suggestivo il cerchio di preghiera formato dai partecipanti: un presidio immobile e orante volto a contrapporre la luce della fede a qualsiasi forma di ritualità negativa.

Il servizio dei Templari nella notte più lunga

Il presidio dei membri della Templari Oggi aps durante la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio risponde a una precisa necessità di testimonianza cristiana in un momento di forte pressione esoterica. La scelta di Assisi non è casuale: in questa data, che nel calendario dell’occultismo coincide con la “notte di Valpurga”, i Templari scelgono di occupare pacificamente piazze e basiliche per contrastare, con la sola forza della preghiera, eventuali rituali negativi o atti di profanazione. Attraverso veglie di riparazione e turni di custodia silenziosa, i volontari garantiscono la sacralità dei luoghi di San Francesco e Santa Chiara, trasformando una notte potenzialmente critica in un momento di profonda devozione e servizio ecclesiale.

Una missione di custodia contemporanea

Questa “notte di preghiera” non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce nella più ampia missione di valorizzazione dei luoghi sacri e supporto alle basiliche che l’associazione porta avanti in Italia e in Europa. L’obiettivo è garantire l’accoglienza dei fedeli e la protezione di spazi che rischierebbero l’abbandono o la profanazione simbolica.

Ad Assisi, città simbolo della pace e del francescanesimo, i Templari hanno ribadito la loro identità: una cavalleria moderna che non rivendica eredità medievali anacronistiche, ma agisce nel presente attraverso la disciplina, il servizio e la testimonianza cristiana.





Luogo: Assisi, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA