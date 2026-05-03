Narni, inaugura il nuovo spazio espositivo OFF ur. - Tuttoggi.info

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Narni, inaugura il nuovo spazio espositivo OFF ur.

Redazione

Narni, inaugura il nuovo spazio espositivo OFF ur.

Dom, 03/05/2026 - 08:26

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Apre a Narni un nuovo spazio espositivo, “OFF ur” che mette insieme opere, artisti e pensieri diversi.
Lo spazio si estende per oltre duemila metri quadrati e coniuga arte contemporanea, eventi e vino. La location si trova sopra alla Cantina Marchesi Ruffo della Scaletta, in pieno centro storico a Narni e a poca distanza dalla Rocca Albornoz.
La direzione dello “OFF ur” è di David Pompili e Antonio Maria Catalani.

Ad aprire il nuovo multiforme contenitore sarà la mostra ‘Inutile’, un percorso espositivo che mette insieme opere, artisti e pensieri diversi, “sviluppando una riflessione plurale sul concetto di utilità. Attraverso pratiche eterogenee e approcci non convenzionali, la mostra invita il pubblico a interrogarsi sul valore dell’arte al di là della funzione, tra ironia, provocazione e libertà espressiva”.

In esposizione ci sono le opere dei curatori, Catalani e Pompili e poi i già citati Ema Stokhoma e Danilo Fatur, cui si aggiungono Olmo, Leonardo Crudi, E.P.V.S., Marco Lodola con la galleria ternana GC2, Piergiuseppe Pesce, Andriana Dejana, Eleonora Sernicola, Walter Paradiso, Melissa Marchetti, Francesco Costanza, Falsh, Cristiano Petrucci, Marco Diamanti, Piero Pompili, Tatiana Morbidi, Martina Corvi, Alessandra Mosca Mapola, Luca Russo e 3D Lab Oratec.


Luogo: Azienda Marchesi Ruffo Della Scaletta, via della luna , 8, NARNI, TERNI, UMBRIA

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