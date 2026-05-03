Piergentili Campionessa Nazionale di Categoria GOLD di ginnastica ritmica! - Tuttoggi.info

Si è svolta a Chieti il 18-19 Aprile 2026 la finale nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve di Ginnastica Ritmica. Brilla l’allieva 5 della Braccio Fortebraccio di Perugia Emma Piergentili che con 91,150 punti conquista il gradino più alto del podio. Con esercizi al cerchio, palla, clavette e nastro lascia 21 ginnaste dietro di sè e si incorona Campionessa Nazionale 2026! Fiera la Società storica umbra che continua a vincere nel panorama italiano e la tecnica Svetlana Durdenevskaya con tutte le sue collaboratrici. Complimenti a questa piccola ginnasta che ha conquistato uno storico risultato!