Piergentili Campionessa Nazionale di Categoria GOLD di ginnastica ritmica! - Tuttoggi.info

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Piergentili Campionessa Nazionale di Categoria GOLD di ginnastica ritmica!

Redazione

Piergentili Campionessa Nazionale di Categoria GOLD di ginnastica ritmica!

Dom, 03/05/2026 - 08:04

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Si è svolta a Chieti il 18-19 Aprile 2026 la finale nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve di Ginnastica Ritmica. Brilla l’allieva 5 della Braccio Fortebraccio di Perugia Emma Piergentili che con 91,150 punti conquista il gradino più alto del podio. Con esercizi al cerchio, palla, clavette e nastro lascia 21 ginnaste dietro di sè e si incorona Campionessa Nazionale 2026! Fiera la Società storica umbra che continua a vincere nel panorama italiano e la tecnica Svetlana Durdenevskaya con tutte le sue collaboratrici. Complimenti a questa piccola ginnasta che ha conquistato uno storico risultato!

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