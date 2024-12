Festa per il Ponte delle Torri e per i parcheggi gratis in centro

In festa per la riapertura del Ponte delle Torri, che dopo oltre otto anni di chiusura per consentirne il consolidamento torna ad essere transitabile. E per i parcheggi gratis nel fine settimana. Festa doppia a Spoleto sabato, 7 dicembre. Giornata nella quale si accenderà (ore 17) anche il grande Albero di Natale in piazza Garibaldi e alle 18 verrà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale.

La riapertura del Ponte delle Torri

Alle 17 sarà finalmente riaperto al passaggio il Ponte delle Torri. Fino a maggio con orario dalle 6 alle 18, in attesa di verificare la possibilità di una futura apertura anche serale.

Dopo gli interventi e una breve passeggiata sul Ponte delle Torri, è in programma un momento musicale a cura della Banda della Città di Spoleto. La cerimonia si concluderà con i fuochi di artificio, realizzati grazie al sostegno di VUS COM.

Sosta gratuito nel weekend

Il weekend dell’Immacolata sarà anche il primo fine settimana di parcheggi gratuiti, da piazza Garibaldi e in tutto il centro storico. Durante tutto il periodo natalizio, dal 7 dicembre fino al 12 gennaio nei giorni prefestivi e festivi, i parcheggi di superficie saranno infatti gratuiti dalle ore 17.30 alle ore 20.00.