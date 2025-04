Abbandona rifiuti in un fosso, beccato dalla polizia - Tuttoggi.info

Camminava a bordo strada con un grosso sacco, che poi ha buttato in un fosso adiacente. I movimenti dell’uomo non sono però passati inosservati ad una pattuglia della polizia che passava di lì in quei momenti. Che lo hanno quindi raggiunto e poi denunciato per abbandono di rifiuti.

Il fatto è accaduto a Corciano. L’uomo denunciato, classe 1979, era già gravato da precedenti di polizia per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Ed ora è stato deferito anche per abbandono di rifiuti.

Mentre infatti erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio nel territorio del comune di Corciano, gli agenti hanno notato l’uomo lungo la strada, con un sacco di spazzatura di considerevoli dimensioni. Una volta oltrepassato l’uomo, gli agenti, attraverso gli specchietti retrovisori dell’autovettura di servizio, hanno notato lo stesso mentre abbandonava il sacco dei rifiuti all’interno di un fosso posto nelle adiacenze della sede stradale.

Dopo averlo avvicinato, i poliziotti hanno quindi identificato il soggetto, il quale, dopo un’iniziale reticenza, ha confermato quanto accaduto assumendosi la responsabilità del gesto. Per questi motivi, terminate le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell’Art. 255 del Decreto Legislativo n° 152 del 2006. Successivamente, gli agenti hanno attivato il servizio pubblico di nettezza urbana per la rimozione dell’immondizia.