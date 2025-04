“Fascista, devi fare la stessa fine di Mussolini”, Scoccia querela, Ferdinandi: “Giusto, l’ho fatto anche io”

Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi, due donne perugine, accomunate dalla passione e dall’impegno politico, pur su schieramenti opposti, che le hanno viste contendersi la fascia di sindaco un anno fa in campagna elettorale. Ed anche dalla fermezza con la quale hanno deciso di denunciare chi, sui social, travalica il limite della critica politica, pur ampliato per un personaggio pubblico.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha comunicato di aver denunciato alla polizia postale le parole di odio con le quali un utente di Facebook le ha augurato di fare “la stessa fine di Mussolini”.

“La violenza, anche quella verbale – scrive Scoccia – non è mai accettabile. Parole come queste non hanno nulla a che vedere con il confronto politico. Augurare la morte o evocare scenari di violenza fisica travalica ogni limite. La libertà di espressione non può trasformarsi in odio. Continuerò a svolgere il mio impegno politico con determinazione e rispetto verso tutti, anche verso chi non la pensa come me”.

Tra l’altro evidenziando, a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile: “Mi ha chiamato ‘fascista’, cosa che certamente non sono”.

Una denuncia pubblica alla quale, il giorno seguente, è seguita la stringata solidarietà del centrosinistra a Palazzo dei Priori: “Come maggioranza del Consiglio comunale di Perugia esprimiamo vicinanza alla collega consigliera Margherita Scoccia per gli attacchi violenti ricevuti. A lei va tutta la nostra solidarietà”, la nota integrale diramata dal Comune.

Più articolato l’intervento della sindaca Vittoria Ferdinandi, che in un video, oltre a esprimere la propria “solidarietà politica e umana” nei confronti del consigliere Margherita Scoccia, ne valuta con favore la scelta di denunciare. “L’ho fatto anche io – ricorda Ferdinandi – come ad esempio nei confronti di un uomo che sui social network mi appellava con nominativi fin troppo facili da immaginare, augurandomi la morte. Ho deciso di denunciarlo e questo ha fatto sì che fosse posto di fronte alla sua responsabilità”.

Il processo ha portato ad una condanna a titolo di risarcimento di una quota simbolica all’Associazione Liberamente Donna, che ogni giorno si impegna per combattere la violenza di genere.

Ferdinandi aggiunge: “Mi piacerebbe molto che insieme al consigliere Scoccia avviassimo un ciclo di incontri all’interno delle scuole per parlare della nostra esperienza di donne in politica vittime di violenza sui social. Credo che sarebbe un impegno importante e concreto da offrire alla nostra comunità. La politica deve agire in maniera unanime contro ogni forma di violenza e contro questo uso irresponsabile dei social network che sta avvelenando soprattutto le nostre generazioni più giovani”.