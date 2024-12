Pista di ghiaccio e giochi interattivi: a Perugia è iniziata la festa

La pista di ghiaccio a corso Vannucci, i giochi interattivi, i giocattoli, il presepe. Con l’Immacolata inizia veramente a Perugia la festa del Natale e per il nuovo anno, che proseguiranno sino all’epifania.

Dopo le prime inaugurazioni la scorsa settimana con l’illuminazione del grande albero in piazza IV Novembre, l’apertura dei mercatini in Corso Vannucci e del villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti, quella di sabato 7 dicembre è stata un’altra giornata di festa.

Tanta accoglienza e tanti bambini e bambini al centro camerale Alessi per l’inizio dei laboratori che la Fondazione Post in collaborazione con la cooperativa Densa, dopo la ripartenza dei mesi scorsi, coincisa in particolare con l’Open day per le scuole, ritorna per le attività natalizie con un cartellone di eventi particolarmente ricco.

Gli eventi avranno la loro massima concentrazione in centro ma coinvolgeranno anche i quartieri di San Sisto (Biblioteca Sandro Penna) e di Ponte San Giovanni (Biblionet).

“Grato al Comune per aver dimostrato ancora una volta il proprio sostegno e fiducia nei confronti del POST, – dichiarano i consiglieri del POST – e venendo incontro all’affetto che la città ha sempre riversato nei confronti dello stesso, il POST ripropone anche per il Natale 2024 il sodalizio particolarmente fruttuoso con la cooperativa DENSA, in virtù dei lusinghieri successi riportati a settembre scorso con il Festival Kidsbit che ha portato in piazzetta del Melo centinaia fra bambini e genitori. Augurando alla cittadinanza un sereno Natale, il POST apre oggi le porte dei suoi laboratori ai piccoli scienziati per una avvincente immersione nel “Pianeta del Natale”

“Sono molto contenta- ha dichiarato la Sindaca Ferdinandi – perché oggi parte un servizio importante per le famiglie grazie al POST, e per coloro che dovrebbero essere i protagonisti del Natale, i bambini e le bambine. Siamo riusciti a stanziare risorse importanti per i laboratori qui in centro storico che nei quartieri di ponte San Giovanni e San Sisto. Sono felice di vedere le idee proposte dal Post e dalla cooperativa Densa dedicate non solo all’intrattenimento ma alla produzione di senso.”

I laboratori proposti al centro camerale Alessi sono attività liberamente tratte dal libro di Gianni Rodari, Il pianeta degli alberi di Natale, un mondo parallelo al nostro in cui è sempre Natale, macchine e robot lavorano al posto degli uomini e delle donne che, avendo guadagnato tempo, vivono in modo felice e armonioso.

Rodari che dedica questo libro “ai bambini di oggi, astronauti di domani” ci ricorda di utilizzare la tecnologia sempre al servizio del benessere dell’umanità, per fare la pace e non il contrario.

Un programma pensato per imparare giocando, unendo la tradizione natalizia ad una riflessione su temi attuali, attraverso l’approfondimento scientifico e l’utilizzo di strumenti digitali.

Le inaugurazioni sono proseguite poi alla pista di ghiaccio e al Museo del Giocattolo alla Loggia dei Lanari per terminare al presepe curato dalla Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve dove sia la Sindaca Ferdinandi che l’Arcivescovo Ivan Maffeis hanno ribadito il senso del Natale “ un momento che deve riportarci ai valori che incarna, i valori universali della fratellanza, del rispetto e dell’umanità. Dobbiamo interrogarci – ha proseguito la Sindaca- sulla capacità di costruire uno sguardo umano rivolto verso gli altri. Le fragilità sempre più presenti ci obbligano ad un Natale di riflessione e di responsabilità collettiva.”

Programma Laboratori POST

Il PIANETA DEI DESIDERI

Recuperando l’idea di una delle tante cose rivoluzionarie che accadono nel Pianeta degli Alberi di Natale, sarà creato un ambiente in cui i bambini e le bambine potranno scrivere i loro sogni, pensieri, desideri e vederli proiettati a caratteri cubitali sulle pareti della sala.

giorni apertura:

7-8/12 | 14-15/12 | 21-22-23-24/12 | 26-27-28-29-30/12 |

1-4-5-6/01

orario:

15.30 – 19.30 (attività a ciclo continuo)

CHRISTMAS VR ROOM

Una stanza con postazioni VR con cui disegnare un albero di natale 3D all’interno di un ambiente virtuale.

giorni apertura:

7-8/12 | 14-15/12 | 21-22-23-24/12 | 26-27-28-29-30/12 |

1-4-5-6/01

orario:

15.30 – 19.30 (attività a ciclo continuo)

Area LAB

Laboratori di natale in cui tradizione e innovazione si fondono per reinterpretare lo spirito del natale in chiave contemporanea.

Come si crea la carta di cui sono fatti i biglietti di auguri? E se realizzassimo il nostro videogioco? Com’è composto chimicamente un fiocco di neve? E la luce con le sue proprietà ottiche? Come realizziamo la forma di un addobbo a partire dalle immagini dei nostri sogni? A queste e tante altre domande risponderanno, i bambini e le bambine, sperimentando aiutati dalla scienza e dalla tecnologia.

giorni apertura:

7-8/12 | 14-15/12 | 21-22-23-24/12 | 26-27-28-29-30/12

4-5-6/01

orario:

16.30 – 18.30 (per partecipare è sufficiente presentarsi poco prima dell’orario di inizio. Si ricorda che l’ingresso è garantito fino ad esaurimento posti)

dove:

Biblionet P.S. Giovanni

Biblioteca Penna di S. Sisto

14/12 e 21/12

orario:

16.30 – 18.30 (per partecipare è sufficiente presentarsi poco prima dell’orario di inizio. Si ricorda che l’ingresso è garantito fino ad esaurimento posti)

MAGIC CHRISTMAS

Magic Christmas è un’installazione interattiva realizzata dall’artista e UX designer tedesco Benjamin Rabe. Un ambiente immersivo che si collega al presente, elaborando una riflessione sull’intelligenza artificiale e sul Natale. Forme ed elementi semplici, disposti manualmente dallo spettatore creano composizioni con forme astratte di elementi tipici del Natale, per poi essere elaborate da un sistema di IA che le traduce in pixel e poi in forme sempre più complesse e oniriche.

dove:

Post – Museo della Scienza Piazza del Melo

21 e 22/12 2024

orario:

16.00 – 20.00 (attività a ciclo continuo)

PRESEPE DON GUANELLA

Da oggi e fino al 6 gennaio, nell’atrio di Palazzo dei Priori è visitabile il presepe curato dal Centro Sereni Opera Don Guanella di Perugia che dal 2006, porta avanti la tradizione del presepe. Il presepe è realizzato nei laboratori occupazionali e rappresenta un mezzo di espressione, di sviluppo della creatività delle persone e di stimolazione delle abilità cognitive. La realizzazione di questo presepe coinvolge tutti i ragazzi del centro e gli operatori, che, insieme a loro, si sono impegnati nella riuscita del progetto. L’inaugurazione con la presenza della Sindaca Vittoria Ferdinandi, ha rappresentato per i ragazzi del Centro Sereni l’occasione di porgere gli auguri di buon Natale e buone feste a tutta la cittadinanza

MUSEO DEL GIOCATTOLO

Anche a Natale i giocattoli lavorano

Da oggi al 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 è visitabile la mostra di giochi e giocattoli d’ epoca alla Loggia dei Lanari, in piazza Matteotti, una mostra dedicata al mondo del lavoro a cura di Museo del giocattolo Perugia con il sostegno di Consorzio Perugia in Centro e la collaborazione del Comune di Perugia.

Un’ interessante e divertente esposizione che ci racconta attraverso i giocattoli, quelle che erano le varie occupazioni della società di un tempo. Ad esempio, per le professioni : il gioco del piccolo medico, della maestra, dell’ astronomo, dell’ architetto, del piccolo chimico, per l’ industria il gioco del meccanico, la fabbrica, la miniera, per l’ artigianato il falegname, la sarta, il fabbro, il fonditore, il tipografo, per il commercio, il supermercato, i negozi, le botteghe e per concludere, una sezione dedicata alle vecchie decorazioni in vetro soffiato dell’ albero di Natale.

Un affascinante e curioso viaggio nel tempo che piacerà a grandi e piccini

PARTNERSHIP

Radio Glox, sarà la radio del Natale a Perugia e dal 9 al 22 dicembre, trasmetterà dalla struttura in Via Mazzini (ex edicola) i seguenti programmi:

08:00 – 09:00 Glox Morning News: Il programma di informazione del drive time mattutino.

Condotto dal giornalista Federico Fabrizi, la rassegna stampa quotidiana di Radio Glox. Il

racconto delle principali notizie presenti sui quotidiani e sui siti nazionali e locali, con

interviste ai giornalisti e opinionisti nazionali.

Martino Tosti. Tutta l’attualità di giornata, dal nazionale al globale, spiegata e raccontata da

ospiti, esperti e protagonisti dei fatti, in presenza e in collegamento.

Martino Tosti. Tutta l’attualità di giornata, dal nazionale al globale, spiegata e raccontata da ospiti, esperti e protagonisti dei fatti, in presenza e in collegamento. 16:00 – 17:00 Due alla volta: Il programma di intrattenimento di Marta Calzoni e Ilaria

Petrongari. Stile GenZ: temi di dibattito, attualità, interviste e tanto altro.

21:00 – 22:00 Seratonic: un’ora di leggerezza per staccare dalle vite quotidiane. Ospiti,

storie da condividere e temi dall’attualità e dal mondo social. Il clima frizzante e la musica

pop sono due ingredienti fondamentali del programma che accompagna il dopo cena.

Nel fine settimana:

15:00 – 18:00 (domenica): 50 songs: la classifica di Billboard, delle 50 canzoni più ascoltate della settimana, condotta da Marta Calzoni e Ilaria Petrongari.

NEI BORGHI

Ma anche nei borghi è partito il Natale, Artisti per la Pace è il titolo della tre giorni che, partita venerdì 6 con termine domenica 8 dicembre, nel quartiere di Borgo Bello dove verranno organizzati ventotto appuntamenti realizzati da un centinaio di artisti che hanno messo le loro performance e le loro creazioni in cartellone gratuitamente proprio per dare un contributo al messaggio di Pace.

Spettacoli teatrali, performance per bambini, concerti di musica dal jazz al pop alla classica fino alla lirica, presentazioni di libri, cori e tanto altro. Tutto disseminato negli spazi del Borgo Bello: in palazzi, teatri, musei, ex chiese, ristornati, enoteche e circoli ma anche all’aperto nel sagrato di Sant’Ercolano dove si esibiranno dai danzatori di taranta a quelli di ritmi africani. E tutto gratuito.

LUMINARIE

Sono ben 5 i chilometri di luci installate nel solo corso Vannucci, addirittura 15 chilometri in tutta l’acropoli con 189mila lampadine. Cinque gli alberi di Natale: in piazza Matteotti, in piazza IV novembre, in piazza danti, in via dei Priori ed in piazza Giordano Bruno.

Mercatini: oltre 50 stand, con food in via Mazzini, l’area dedicata al cioccolato in stile baita (in corso Vannucci nei pressi della pista di ghiaccio) e tantissimo artigianato di qualità proveniente da tutta Italia sul tema del Natale.

Numerosi i negozi che hanno aderito alle ulteriori illuminazioni del centro e dei borghi.

Tutto il programma degli eventi di Natale è sul sito atmosferedinatale.comune.perugia.it

SCONTI NEI PARCHEGGI

Grazie alla collaborazione tra Saba e l’Amministrazione Comunale, sono state individuate una serie di iniziative per rendere più conveniente e facile l’accesso ai parcheggi durante il periodo delle festività natalizie e non solo. I cittadini e i turisti potranno, quindi, muoversi facilmente e godere dei servizi senza doversi preoccupare troppo dei costi legati al parcheggio.

La seconda iniziativa, che vede la partecipazione di Confcommercio e del Consorzio Perugia in Centro, è pensata per agevolare i clienti degli esercizi commerciali, delle attività ricettive e le attività di ristorazione aderenti a Confcommercio Perugia e al Consorzio. Da oggi, infatti, saranno disponibili i coupon per agevolare i clienti degli esercizi commerciali, delle attività ricettive e le attività di ristorazione aderenti a Confcommercio Perugia e al Consorzio.

I coupon e il materiale informativo, compresa la modulistica da compilare a carico del titolare dell’esercizio commerciale, potrà essere ritirato presso il punto informativo del parcheggio di Piazza Partigiani.

Saba, inoltre, comunica che ha consegnato altri coupon direttamente a Confcommercio che provvedrà a distribuirli ai propri associati insieme al materiale informativo.

Il Comune di Perugia e in particolare l’assessore allo sviluppo economico, Andrea Stafisso, ringrazia tutti gli attori che hanno contribuito e collaborato all’iniziativa che garantirà un’importante scontistica per tutti i cittadini che vorranno venire in centro storico per le festività natalizie.

Si riassumono qui le agevolazioni: