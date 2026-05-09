Cina, commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa - Tuttoggi.info

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Cina, commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa

ItalPress

Cina, commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa

Sab, 09/05/2026 - 18:18

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso 4.380 miliardi di yuan, pari a circa 639,4 miliardi di dollari.
Nei primi quattro mesi, il commercio estero complessivo ha raggiunto 16.230 miliardi di yuan, in aumento del 14,9% su base annua.
(ITALPRESS).

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