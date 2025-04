Bimba ha fretta di nascere, giovane partorisce in casa - Tuttoggi.info

E’ stata una notte memorabile, in tutti sensi, per una 24enne di Sansepolcro, iniziata alle ore 00.45 del 24 aprile con una chiamata alla Croce Rossa per l’inizio di un travaglio a termine, con contrazioni frequenti.

La centrale operativa del 118 ha subito mandato sul posto indicato ambulanza e auto medica ma, una volta raggiunta l’abitazione, i soccorritori hanno trovato la giovane già in fase di parto avanzato. La neonata stava infatti per venire alla luce proprio in quel momento.

Constatato come non ci fosse assolutamente tempo per un trasferimento in ospedale, l’equipe medica non ha potuto far altro che far nascere la bimba direttamente in casa, con tutte le cautele e le prassi del caso. Il parto naturale si è svolto senza particolari difficoltà e la nascitura è venuta alla luce poco prima dell’una.

Solo a quel punto la neo mamma e la figlia, entrambe in buone condizioni, sono state trasportate all’ospedale San Donato di Arezzo, dove sono state prese in carico dal personale di Ostetricia e Ginecologia.