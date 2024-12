Luci laser e cioccolato, acceso l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo

Acceso a Castiglione del Lago, sulle acque del Trasimeno, l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo. Una opera in ingegneristica quest’anno valorizzata dallo spettacolo di luci al laser e fuochi freddi denominato “Wonder Show”.

Il gemellaggio con Eurochocolate

E addolcito dalla collaborazione tra l’Associazione Eventi Castiglione del Lago ed Eurochocolate, che hanno dato vita al progetto ChocoLake, ideato dal patron della manifestazione perugina, Eugenio Guarducci.

Eurochocolate è presente in uno spazio molto suggestivo, collocato lungo il percorso di accesso al punto di osservazione panoramico dell’Albero sul Lago. Una piacevole e golosa sosta a base di cioccolato, firmata Costruttori di Dolcezze, Be Well e Baci Perugina, attenderà i cittadini e soprattutto i tantissimi turisti attesi per questo spettacolare evento.

Orarie modalità di accesso

Il biglietto di ingresso si può acquistare soltanto in loco (biglietteria aperta sin dal mattino, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni) e per questo il “Percorso dell’Albero” aprirà i battenti già alle 16.30 (fino alle 23, con spettacolo e accensione ripetuti tutti i giorni anche alle 19.30 e alle 22) al fine di favorire il pubblico a raggiungere il belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico punto da cui sarà visibile l’enorme struttura in acqua. All’interno, a rendere ancor più stupefacente l’impatto per grandi e piccini, le varie attrazioni presenti: lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia; l’inedito “Xmas Café”, per gustare cibi e bevande natalizi e non solo. Attrazioni, queste, che saranno introdotte dal “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante (in funzione dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); dal tradizionale “Villaggio dei mercatini”; e dall’area riservata a “Chocolake”, per una corposa serie di proposte al cacao griffate “Eurochocolate”.

Tutte le informazioni, compresa un’utile piantina per scoprire le varie attrazioni e le aree parcheggio, sul sito internet www.lucisultrasimeno.it.