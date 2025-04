Terremoto a Spoleto, nessun problema nelle scuole. Predisposte due aree in caso di altre scosse - Tuttoggi.info

Sono stati ultimati nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile, i sopralluoghi per la verifica di eventuali criticità agli edifici scolastici a seguito della scossa di terremoto che si è registrata nella notte. Anche i tecnici della Provincia di Perugia hanno effettuato una serie di verifiche per constatare lo stato dei plessi di propria competenza. Al termine dei controlli nessun danno è stato riscontrato. Ad oggi si conferma la ripresa delle lezioni come da calendario scolastico vigente.

Anche nei sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici, compresi uffici comunali, musei, teatri, biblioteche, negli impianti sportivi di proprietà comunale non si sono rilevati danni e sono stati riaperti al pubblico.

Nel pomeriggio continueranno le verifiche del Tribunale, nei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti.

Si comunica inoltre che è stata emessa ordinanza sindacale in cui si raccomanda a tutti i responsabili della sicurezza dei cantieri edili, presenti sul territorio del Comune di Spoleto, di effettuare immediate e opportune verifiche speditive sui cantieri, ognuno per le proprie responsabilità, volte ad accertarne la sicurezza e, laddove necessario, adottare misure volte ad evitare rischi per la incolumità pubblica.

Si comunica che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per continuare le indagini sul territorio e verificare lo stato degli edifici privati e di altri edifici strategici per i quali venga richiesto apposito sopralluogo ed eventualmente approntare aree di attesa per la popolazione che non voglia rimanere nelle proprie abitazioni.

Si informa inoltre che, qualora ci fossero altre scosse, saranno previste due aree di attesa per la popolazione, Palestra Alberghiero https://shorturl.at/evCSX | PalaRota https://shorturl.at/yILO5.

Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743 222450 o scrivere all’email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it.