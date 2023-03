Ferisce genitori e devasta casa, 21enne di Amelia arrestato

Intervento dei carabinieri in una casa di Amelia, poi le indagini: ricostruiti molteplici episodi di maltrattamenti dovuti a dipendenza da alcol e droghe

Ha aggredito e ferito i suoi familiari, devastando casa. Dopo due mesi da quell’episodio, i carabinieri – appurando continui episodi di maltrattamenti in famiglia – hanno arrestato un 21enne di Amelia, che ora è stato posto ai domiciliari in una comunità di recupero.

Tutto è iniziato a gennaio, quando dopo una richiesta di aiuto al 112, più pattuglie della Compagnia carabinieri di Amelia sono intervenute nell’abitazione in cui il ragazzo viveva. Il giovane stava dando in escandescenze, danneggiando l’appartamento dove viveva con i genitori contro i quali si stava scagliando con violenza. In quell’occasione il 21enne, completamente fuori di sé, si era lasciato andare anche a violenze e gravi offese nei confronti dei Carabinieri intervenuti che – come i famigliari aggrediti – si vedevano costretti a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso di Terni. Anche il ragazzo era stato trasportato in ospedale, dove aveva continuato a mostrarsi violento ed aggressivo, tanto da dover essere sedato.