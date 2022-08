Ex Tabacchificio Pietromarchi, aperto concorso per il recupero - Tuttoggi

La proposta progettuale vincitrice riguarderà anche l’edificio principale del complesso che ha già un contributo Pnrr di 5milioni di euro

Il Comune di Marsciano ha promosso un concorso per lo sviluppo di proposte progettuali finalizzate al recupero e alla riqualificazione del complesso di strutture dell’ex Tabacchificio Pietromarchi.

L’obiettivo di tale concorso è, per l’Ente, quello di acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica che sarà poi utilizzato come base di partenza per la progettazione definitiva e la successiva realizzazione dell’intervento di recupero della struttura principale dell’ex Tabacchificio per il quale il Comune di Marsciano ha ottenuto un finanziamento di 5milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.