Eventi di fine anno a Spoleto, nel segno dell'Albero "condiviso" e dei Presepi "subacquei" | Blub! - Tuttoggi

Una lunga lista di appuntamenti come sempre frutto di programmazione già avviata dalle associazioni cittadine e qualche "chicca", tra presepi e alberi

E’ proprio vero!! Gli spoletini non si fanno mai mancare nulla nelle loro manifestazioni pubbliche. E quello che dovesse mancare, ce lo inventiamo anche a costo di superare le leggi della fisica, le più note cosmogonie o sfiorando, in taluni casi, il ridicolo.

Nel solco della tradizione legata agli Eventi di Fine Anno a Spoleto e studiati per la prima volta in occasione dei festeggiamenti per il nuovo millennio (1999-2000), da 21 anni ci perseguitano quelli che da tempo ormai lontano abbiamo definito gli “Inevitabili di fine anno”

Una lista della spesa lunghissima e fitta come la nebbia in cui il Comune di solito non faceva altro che usare la famosa “tecnica del frigorifero”, ideata da un sindaco spoletino noto per il suo decisionismo ruspante, che nel caso della redazione di un programma di appuntamenti ludici e di intrattenimento, apriva i frigoriferi delle varie associazioni locali e arraffava il contenuto che da quel momento veniva marchiato “Comune di Spoleto”.

Un sorta di Decima biblica che serviva appunto a garantire il ruolo dei sacerdoti e dei Leviti della politica.

Un Natale condiviso

C’è una parola d’ordine, citata ad ogni piè sospinto e in tutte le occasioni pubbliche nella nuova amministrazione targata Andrea Sisti: Condivisione!

E a questa si aggiunge anche “Discontinuità” con il recente passato che tanti lutti addusse agli spoletini. Ed è con questo viatico che nella giornata di sabato 27 novembre, sono stati presentati gli appuntamenti del programma di eventi di fine anno a Spoleto, alla presenza del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore alla cultura, Danilo Chiodetti e di quello al Turismo, Giovanni Maria Angelini Paroli.

Sindaco in fascia tricolore, usata come un rafforzativo del discorso probabilmente, e con lo spigliato Angelini Paroli a fare da moderatore in quella che è apparsa una utile lezione di ripasso delle intenzioni della Giunta Sisti su come affrontare una serie di nodi correlati anche agli “Inevitabili” di fine anno. Ad esempio la funzionalità corretta dei parcheggi di struttura (due tapis roulant rotti nei punti più impervi del percorso e difficilmente aggiustabili in tempi brevi come spiega il primo cittadino), ma anche il costo orario ipergalattico di quelli di superficie che ormai hanno raggiunto per comparazione il valore di un aperitivo all’Harry’s Bar di Venezia se si vuole stare parcheggiati per 2-3 ore. A 4, scatta la tarriffa “Menù da Cracco”. E li sono augelli senza zucchero.

Un sindaco che annuncia peraltro la revisione dell’accordo con Busitalia (Gruppo FS Italiane) sulla gestione complessiva della Mobilità Alternativa. E il tutto senza perdite di tempo e senza bisogno di vederci chiaro! Anzi a proposito di vedere, il sindaco auspica un bell’addobbo anche al percorso meccanizzato. Ferrovieri precettati alla ricerca di palle natalizie.

Una conferenza stampa che annuncia inoltre per il prossimo anno una sorta di palinsesto, come quello di “mamma Rai” che non disperda le iniziative delle associazioni locali tutte e che possa essere così comunicato in discreto anticipo a favore di chi volesse passare una bella vacanza in loco.

Tuttavia, aldilà delle buone intenzioni e del perdono per i peccati che spetta di diritto alla Giunta Sisti ( i meschini si sono insediati a novembre mentre la macchinona correva a 100 all’ora come quella di Gianni Morandi), la tecnica subdola del “frigorifero” regna sovrana anche nel 2021.

E così al povero Assessore Chiodetti è toccata solo la lettura riassuntiva del panino imbottito di sapore!

Produrre in proprio, no ?

Scampato almeno l’odore stantio del Salotto delle Eccellenze, di cui non solo si è persa la memoria generale, ma sono anche spariti colpevolmente i centrini che adornavano la testata delle poltrone e il piano del controbuffet, ci avviamo verso una revisione complessiva della macchina ludica del fine anno spoletino che sembrerebbe avere in se qualcosa di più corposo e meritorio in termini di offerta culturale.

Il tema è anche oggetto di una domanda di Tuttoggi alle autorità intervenute, per capire se nel prossimo futuro sarà possibile tornare a vedere un ufficio cultura produttore in proprio di eventi e non semplice assemblatore della lista della spesa altrui, con o senza formaggini.

La risposta del sindaco Sisti parte bene, con verve, ma nel giro di poche battute si perde di nuovo nel macroprogramma di legislatura che punta molto a temi sociali, di energie rinnovabili e programmazione della macchina comunale. Insomma, chissà chi lo sà, ecco!

Albero fai da te “condiviso” e Presepi subacquei

Ma bisogna riconoscere alla Giunta Sisti che, grazie anche alla ProLoco Busetti, si mette in campo una buona dose di coraggio (e faccia tosta) allorquando nel programma leggiamo che avremo a Spoleto il Presepe più grande d’Europa, oltre una serie nutrita di presepi subacquei, immersi sul fondo di diverse fontane cittadine e infine, chicca gustosissima, almeno due Alberi di Natale fai da tè.

Ma andiamo per ordine.

Il Presepe monumentale più grande d’Europa sarà in 3D, e nel programma si legge la specifica “fusion tra scenografia e scultura”. Il tutto all’Auditorium della Stella. Immediatamente sono due le cose che vengono alla mente del giornalista di campagna: la guerra a chi ce l’ha più grosso, sia che si tratti di evento, albero di Natale o in questo caso, il presepe. Seconda cosa, e soprattutto, chi si metterà a misurare la faccenda? O si procede ad occhio ?

Una volta si combatteva contro Foligno e con il coltello tra i denti per chi ce l’aveva più grosso…l’Ospedale! Poi venne il tempo dell’assessorato alla cultura della Giunta de Augustinis dove si teorizzò l’Evento più grande degli altri. Per poi finire con l’Albero più grande del mondo di Gubbio a cui Spoleto risponde con l’autarchico Albero fai da tè “Condiviso”

Trattasi di due arbusti gagliardi, posizionati al Centro Civico di San Nicolò e a Piazza del Comune, entrambi da addobbare a cura di cittadini e amministratori volenterosi.

Un atto di coraggio nel senso civico dei cittadini, gli stessi che comunque non hanno votato alle ultime elezioni per quasi il 60%, ma che sicuramente una palla o un puntale che gli avanza ce l’hanno sicuramente per abbellire l’Albero “condiviso”. Tutt’altro discorso invece su come si vigilerà sugli alberi per evitare danneggiamenti o che da qualche ramo spuntino pendenti di altra natura, oltre le palle colorate. Il sindaco, spiritoso come sempre, si impegna alla ronda e ai giornalisti presenti tanto basta.

Ma dove si toccano vertici filosofici sovrumani è nell’allestimento dei presepi subacquei. Scene della Natività come Atlantide, sommerse dall’acqua e di cui si fatica a immaginare la connessione storico culturale e sociale della santa apnea.

Cialtroni, come sempre abbiamo detto di essere quando scriviamo articoli inutili, tentiamo di immaginare il senso di una proposta che nella migliore delle ipotesi si potrebbe nobilitare solo se l’acqua fosse intesa come liquido amniotico in cui tutto rinasce e cresce a nuova vita.

O nel caso della malizia, cialtronesca, siamo costretti a pensare che immergere a bagnomaria un presepe serva a non farsi fregare le statuine e, peggio che mai, il bambinello dalla mangiatoia.

Di sicuro niente colonna sonora con Tu scendi dalle Stelle...ma una più adatta Con le pinne il fucile e gli occhiali…

Madamina, il catalogo è questo…a Voi il Programma!

Martedì 30

ore 21.00 – HARLEM GOSPEL CHOIR

a cura di Athanor Eventi

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com – www.ticketone.it

DICEMBRE

Venerdì 3

ore 11.30 e 15.30 – Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità

TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI

Visita guidata tattile

a cura di Sistema Museo

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 20.30 – IL SEGRETO DELLA GIOCONDA OPÉRA COMIQUE

a cura di Opera Extravaganza

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – ingresso libero sotto i 12 anni

Info 339.87529239 – 0761.485247 – susanna@operaextravaganza.com

Venerdì 3 – Domenica 5

Manifestazione DOLCI D’ITALIA

a cura di Confcommercio Imprese per l’Italia

Complesso monumentale di San Nicolò | via Saffi | piazza Duomo | piazza Garibaldi

Domenica 5

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO ROMANA

Trekking in città dalla casa romana al teatro romano

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

Martedì 7

ore 16.30 | L’ALBERO CONDIVISO, Porta il tuo addobbo: cittadini e amministratori insieme per decorare l’albero.

Centro civico San Nicolò

ore 18.00 | L’ALBERO CONDIVISO, Porta il tuo addobbo: cittadini e amministratori insieme per decorare l’albero.

Piazza del Comune

Mercoledì 8

ore 8.00 – 20.00 | FIERA DELL’IMMACOLATA

a cura dell’Associazione l’Arte e la terra

viale Trento e Trieste

ore 15.30 | Speciale Natale al Museo! SOTTO FORMA DI NATALE

Laboratorio creativo per famiglie

a cura di Sistema Museo

Palazzo Collicola

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 17.00 | GRAN GALA AVIS, Associazione volontari italiani sangue

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso libero su prenotazione

Info: avisspoleto@avisumbria.it – 0743.223136

Sabato 11

ore 15.00 | LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca comunale G. Carducci

Centro civico San Nicolò (presso l’albero condiviso)

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

Domenica 12

ore 8.00 – 20.00 | MERCATO DELL’ANTICO…aspettando il Natale

piazza della Libertà – corso Mazzini – piazza Pianciani

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – BABBO NATALE CON CROCE ROSSA ITALIANA

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

piazza del Mercato

ore 10.30 | Spoleto Card PALAZZO COLLICOLA E LE NOBILI DIMORE

Trekking guidato da Palazzo Collicola alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 10.30 | COLAZIONE AL CINEMA

a cura dell’Amministrazione comunale

in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “La gabbianella e il gatto”

Cinema Sala Pegasus | Ingresso gratuito

dalle ore 15.30 alle 18.00 | LA SCATOLA D’ORO

Animazione per bambini

a cura dell’Assiociazione Il filo rosso

via del Mercato

Info 328.1531304

Lunedì 13

ore 16.00 | “UNO SPOLETINO INSEGNA DANTE AI TOSCANI. Lo strano caso di Giovanni di ser Buccio”

conferenza di Rodney Lokaj e Luigi Rambotti a cura della Biblioteca comunale G. Carducci – Palazzo Mauri

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

Giovedì 16

ore 15.30 – UN NATALE AL CALDER

Proiezione del video “Il favoloso mondo di Alexander Calder” e attività creativa per bambini

a cura di Sistema Museo

Palazzo Collicola – Biblioteca Giovanni Carandente

Ingresso gratuito su prenotazione

Info 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

GIORNATA DEGLI ECOMUSEI, a cura dell’Amministrazione comunale

MuST Museo delle Scienze e del Territorio c/o Palazzo Collicola e Museo delle Miniere di Morgnano

venerdì 17

ore 17.00 | OMAGGIO A ENRICO CARUSO

Conferenza con ascolto di dischi d’epoca nel centenario della scomparsa di Enrico Caruso

a cura dell’Assiociazione Città Nuova con la partecipazione del maestro Francesco Corrias

Albornoz Palace Hotel

Ingresso libero con prenotazione

Info 349.6260568 – 0743.223690

ore 17.00 | MERENDA AL CINEMA a cura dell’Amministrazione comunale

in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “Piccolo Yeti”

Cinema Sala Frau

Ingresso gratuito

ore 21.00 | MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

a cura di Mea Concerti s.r.l.

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com

Sabato 18

ore 10.00 | “LETTERE A FRANCESCA”

presentazione del film documentario ispirato all’opera di Vincenzo Maria Rippo, regia di Stefano Alleva

a cura dell’Assiociazione culturale Spoleto Back Beat

Cinema Sala Frau

Ingresso gratuito su prenotazione – fabiansette@gmail.com

ore 15.00 | LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca comunale Carducci

Piazza del Comune (presso l’ albero condiviso)

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

dalle ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

ore 17.00 – NATALE IN ARTE E MUSICA

a cura dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2

corso G. Garibaldi

ore 21.00 – “CAVALLERIA RUSTICANA”

a cura della Fondazione Teatro Lirico Siciliano

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – biglietti on-line www.ticketitalia.com

Prevendita BOX 25 – 0743.47967

Domenica 19

ore 10.30 | Spoleto Card SULLE TRACCE DEI LONGOBARDI

Trekking guidato dal Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

dalle ore 15.30 alle 18.00 | LA SCATOLA D’ORO

Attività di animazione per bambini

a cura dell’Associazione Il filo rosso

via del Mercato

Info 328.1531304

dalle ore 17.00 | BANDA MUSICALE CITTÀ DI SPOLETO

a cura dell’Amministrazione comunale

presso il presepe subacqueo in piazza della Vittoria

Giovedì 23

dalle ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

ore 20.30 | CONCERTO DI NATALE

NICOLA PIOVANI – LA MUSICA È PERICOLOSA

a cura del Festival dei Due Mondi

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.festivaldispoleto.com

Venerdì 24

dalle ore 11.30 | BANDA MUSICALE CITTÀ DI SPOLETO

a cura dell’Amministrazione comunale

presso il presepe subacqueo in piazza del Mercato

Domenica 26

ore 15.00 | Spoleto Card IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO…UN PICCOLO TESORO LONGOBARDO

Visita guidata tematica al Tempietto sul Clitunno

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

Lunedì 27

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Martedì 28

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 31.1812014

Mercoledì 29

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

ore 15.30 | UN RARO AFFRESCO NELLA CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

Visita guidata tematica in occasione della ricorrenza San Thomas Becket

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 17.30 | CONCERTO DI FINE ANNO 2021

“NOI SIAM QUI NINFE E NEL CIEL SIAM STELLE”. Donne che cantano a Dante

a cura dell’Accademia degli Ottusi

Complesso monumentale di San Nicolò

Ingresso libero con prenotazione

Info: accademiadegliottusi@gmail.com – 351.0085578

Giovedì 30

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

ore 17.30 | C’ERA UNA VOLTA A NATALE… RACCONTI TRA MUSICA E PAROLE ASPETTANDO L’ANNO NUOVO

a cura dell’Associazione Umbria Ensemble e Associazione il Teodelapio

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi

Ingresso libero su prenotazione

Info: carla60cianchettini@gmail.com – 338.8562727

Venerdì 31

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

GENNAIO

Domenica 2

ore 10.30 | COLAZIONE AL CINEMA

a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “Dalilì a Parigi”

Cinema Sala Pegasus – Ingresso gratuito

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO ROMANICA

Trekking guidato dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 18.00 | BMV CABRIO CONCERTO A CAPPELLA

Intrattenimento musicale

a cura di Athanor Eventi

piazza Pianciani

Lunedì 3

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Martedì 4

ore 08:00-13:00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Mercoledì 5

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Giovedì 6

ore 15.30 | Speciale Natale al Museo! UN CASTELLO PIENO DI ANGELI

Laboratorio creativo per famiglie

a cura di Sistema Museo

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

dalle ore 17:00 – IN PIAZZA… ASPETTANDO LA BEFANA

a cura della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto

piazza Garibaldi

Sabato 8

ore 21.00 | TEKNA feat. JOHN B. ARNOLD/SIMONE LOCARNI/JOE REHMER

John B. Arnold (drums & elettronics), Simone Locarni (keyboards), Joe Rehmer (bass)

a cura di associazione GREFTI by Metronome

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi

Ingresso libero su prenotazione

Info: carla60cianchettini@gmail.com – 338.8562727

Domenica 9

ore 8.00 – 20.00 | MERCATO DELL’ANTICO

piazza della Libertà/corso Mazzini/piazza Pianciani

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI

Trekking guidato per i teatri della città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

MOSTRE

Palazzo Collicola

MAURIZIO CANNAVACCIUOLO / CLAUDIO MASSINI

Ma non ho bicchieri come i tuoi

A cura di Marco Tonelli e Lorenzo Fiorucci

13 novembre 2021– 13 febbraio 2022

VITTORIO MESSINA: Dishabitat

a cura di Marco Tonelli e Davide Silvioli

9 ottobre 2021– 30 gennaio 2022

dal giovedì al lunedì, 10:30-13:00 / 15:00-17:30

chiuso il martedì e il mercoledì

FESTIVAL DEI DUE MONDI: Frammenti di un percorso teatrale

a cura di Piero Maccarinelli

8-12 | 18-19 | 26 dicembre 2021

2 | 6–9 gennaio 2022

10.30 – 13.00 | 15.00-17.30

PALAZZO MAURI

‘Lettere a Francesca’ – ‘immagini di poesia’

A cura di Stefano Alleva, Alessandra Cetorelli, Massimo Menghini

18 dicembre 2021 – 8 gennaio 2022

dal martedì al venerdì 9.00 – 13.00

lunedì, martedì e giovedì apertura pomeridiana 15.00 – 19.00

ROCCA ALBORNOZ

TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI

a cura dell’Associazione Langobardorum

12 novembre 2021 – 06 marzo 2022

info: www.spoletocard.it

APERTURE STRAORDINARIE DEI MUSEI

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

8 dicembre 2021

Palazzo Collicola

8-28-29 dicembre 2021 / 4- 5 gennaio 2022

Casa Romana

28 dicembre 2021 e 4 gennaio 2022

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

8-29-30-31 dicembre 2021 / 6 gennaio 2022

Info e orari www.spoletocard.it

RASSEGNA BIENNALE DI FIBER ART

Via Saffi/ex Museo Civico

a cura dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti

8 dicembre 2021 – 16 gennaio 2022

PRESEPI

PRESEPI SUBACQUEI

fontana di piazza Campello

fontana di piazza del Mercato

fontana di piazza della Vittoria

lavatoi di via Posterna

dal 8 dicembre al 14 gennaio



IL PRESEPE MONUMENTALE PIÙ GRANDE D’EUROPA IN TRE DIMENSIONI (fusion tra scenografia e scultura)

a cura dell’Amministrazione comunale

Auditorium della Stella

dal 8 dicembre al 14 gennaio

tutti i giorni dalle ore 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00

X° EDIZIONE “SPOLETO CITTÀ IN UN PRESEPE”

a cura della ProLoco di Spoleto A. Busetti

dal 12 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

programma e info: 0743.46484 – 375.5035362 – www.prolocospoleto.it

Tutte le iniziative saranno svolte in ottemperanza alla normativa anticontagio da Covid-19 e l’obbligo di rispettare detta normativa è a carico dei soggetti organizzatori delle singole iniziative.

Il programma sopra elencato è suscettibile di possibili variazioni.