Esercito Umbria, cambio al vertice: arriva il Colonnello Stefano Silvestrini | Foto - Tuttoggi.info

Si è svolta presso la Caserma “Fortebracci”, la cerimonia di cambio del Comandante del Comando Militare Esercito (CME) “Umbria”. Al Colonnello Vincenzo Nazzaro è subentrato il Colonnello Stefano Silvestrini, proveniente dall’Ambasciata d’Italia a Stoccolma ove ricopriva l’incarico di military attaché in Svezia.

L’avvicendamento ha avuto luogo nella sala di rappresentanza del comando, alla presenza delle autorità locali e del Generale di Divisione Ugo Cillo, Comandante dell’Area Territoriale del Comando Forze Operative Nord di Padova, unità di vertice da cui dipende l’Ente militare umbro.

Tante le autorità civili, militari e religiose che non hanno mancato l’appuntamento testimoniando ancora una volta l’affetto verso l’Esercito e il Comando Umbria che tanto si è prodigato nelle emergenze che hanno negli anni colpito la Regione. Tra i presenti il Vice Prefetto di Perugia dott. Di Nardo, l’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Monsignor Maffeis, gli assessori Merli e Varasano in rappresentanza del Comune, la consigliera Borghesi per la Provincia di Perugia, il direttore della sede Rai regionale Giovanni Parapini, il Consigliere Fausto Cardella presidente della Fondazione contro l’usura, il professore Rolando Marini Pro Rettore dell’Università per Stranieri, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dott. Fabrizio Fratini. Presenti inoltre il Generale Iorio del Comando Regione Umbria Carabinieri, l Dirigente della Polizia stradale Cipriano, il Direttore provinciale delle Dogane ing. Tavoni, il Capo di Stato Maggior della Regione Umbria della Guardia di Finanza, Colonnello Querqui, il Comandante della Polizia locale di Perugia Colonnello Nicoletta Caponi.

La Forza Armata Esercito ha visto la partecipazione delle massime autorità umbre ovvero il Generale Romano della Scuola di Lingue Estere di Perugia, il Generale Guariglia del Centro Selezione Esercito di Foligno, il Generale Nasca del Pmal di Terni, il Comandante del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna Colonnello Giordano, il Comandante del Distaccamento logistico del Raggrupmento autonomo del Ministero Difesa di stanza a Orvieto Tenente Colonnello Cecci. Presente anche una rappresentanza della Croce Rossa.

57 anni, originario di Bolzano, il Colonnello Silvestrini ha frequentato il 169° Corso dell’Accademia di Modena e il 7° Istituto di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). Assegnato al 1° Battaglione Bersaglieri “La Marmora” è transitato poi nelle file dell’Aviazione leggera ottenendo l’abilitazione al volo su tutti gli elicotteri in dotazione alle FFAA. Con i quali ha superato oltre 3mila ore di volo. Tra i vari incarichi ha comandato il 1° Gruppo squadroni “Auriga”, la task force Italair in Libano nell’ambito della missione Onu-Unifil, e il glorioso 1° Reggimento “Antares” di Viterbo, ente da sempre impegnato su due fronti: all’estero (con missioni in Kurdistan, Somalia Mozambico, Iraq e Afghanistan) e in Italia per il controllo del territorio e per interventi nelle calamità naturali in favore della popolazione civile (il Reggimento ha prestato nel tempo il proprio operato nei tragici eventi in Friuli, Campania, Valtellina, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, solo per citarne alcuni. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia di Stoccolma (Svezia). Incarico tanto delicato quanto prestigioso per il quale il Colonnello Silvestrini proprio in questi giorni ha ricevuto una onorificenza del Re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Laureato in Scienza dell’informazione e Scienze politiche è sposato con la Signora Raffaella con cui ha due figli.

Il Colonnello Nazzaro lascia la guida dell’ente dopo un periodo di circa 3 anni che lo ha visto impegnato in diverse operazioni sul territorio tra cui le attività per il contrasto al COVID-19 e l’Operazione Strade Sicure in cui ha ricoperto l’incarico di Comandante del “Raggruppamento Umbria”. Una curiosità svelata durante la cerimonia: l’esperienza svolta in Umbria e la qualità della vita che offre la regione Cuore verde d’Italia ha convinto Nazzaro ha mantenere la residenza a Perugia anche dopo la cessazione del servizio.

